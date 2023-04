El puntero Arquitectura venció por 3-2 en su visita al último campeón San Fernando

Los resultados de la sexta fecha fueron:

Este sábado por la sexta fecha del torneo metropolitano de hockey sobre césped femenino se enfrentaban el último campeón San Fernando y el puntero de este campeonato Arquitectura en un duelo que se percibía iba a ser intenso y luchado hasta el final. El partido cumplió con las expectativas y fue un encuentro disputado, de ida y vuelta y con mucho ritmo durante los 60 minutos de juego.El equipo local no iba a poder contar con sus Leonas por estar de gira en Valencia preparando la FIH PRO LEAGUE. Sin embargo San Fernando fue quien se puso en ventaja primero con un gol de contra golpe, las chicas de Arquitectura supieron reaccionar y pudieron poner las cosas 1-1 rápidamente. Pero el partido siguió y los dos equipos seguían buscando la victoria, tras una gran jugada de Arquitectura que su delantera Micaela Andrada resolvió picando la bocha por arriba de la arquera de Sanfer, la bocha dio en el travesaño y de ahí nació el segundo gol de las chicas del Tricolor que se volvió a poner en ventaja, esta vez 2-1.Con esta nueva desventaja el puntero salió a buscar el partido y se volvió a encontrar con el empate. Ya en el último cuarto de juego San Fernando tuvo una seguidilla de 3 córners en la cual se pudo poner en ventaja nuevamente, pero esta vez la contra fue de las chicas del barrio de Agronomía que terminaron de dar vuelta el partido con el 3 a 2 final que las deja más punteras que nunca y estirando la ventaja con sus perseguidores, por su parte San Fernando cae a la tercera posición y dejo como único escolta a Lomas.El entrenador de Arquitectura, Martin Herrero después del partido dijo: “La verdad que este es un muy buen triunfo para nosotras, San Fernando en agua sabíamos que iba a ser muy duro pero la verdad es que me voy muy gratamente sorprendido por el nivel que mostramos y por el volumen de juego. Esto se puede ver en los córners cortos ya que nosotras tuvimos 8 córners a favor y ellas solo 3. Nos afianzamos en la punta y eso nos motiva y nos da seguridad”LOMAS 2 vs BAC 0GEBA 1 vs SAN LORENZO 1QAC 2 vs SANTA BARBARA 1SAN MARTIN 1 vs SIC 3BANCO PROVINCIA 0 vs ST. CATHERINE´S 0RIVER 2 vs VELEZ 0ITALIANO 1 vs CIUDAD 0SAN FERNANDO 2 vs ARQUITECTURA 31. ARQUITECTURA 18 pts2. LOMAS 14 pts3. SAN FERNANDO 13 pts4. SANTA BARBARA 13 pts5. RIVER 12 pts6. QAC 11 pts7. ITALIANO 10 pts8. GEBA 10 pts9. SAN LORENZO 9 pts10. CIUDAD 6 pts11. VELEZ 6 pts12. SIC 6 pts13. ST. CATHERINE´S 4 pts14. BANCO PROVINCIA 3 pts15. BAC 0 pts16. SAN MARTIN 0 pts