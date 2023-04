Larroque consideró que el FDT debe presentar un programa antes de las elecciones

Foto: Eva Cabrera

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, consideró que el Frente de Todos (FdT) tiene la "necesidad" de presentar "un programa" de gobierno de cara a las próximas elecciones, y sostuvo que se trata de "una apelación" que deben asumir "el conjunto de la clase política"."Está clara la necesidad de establecer un programa para rever el formato con el que se constituyó el FdT en su momento. Había (en 2019) la necesidad de lograr un triunfo electoral que saque a (Mauricio) Macri de la Casa de Gobierno y finalizara con los padecimientos que atravesaba el pueblo argentino", señaló Larroque en declaraciones a Radio con Vos.El ministro bonaerense sostuvo que "esa agenda (ganarle la elección a Juntos por el Cambio) eclipsó cualquier tipo de debate"."Transcurrida esa experiencia, está muy claro que más allá de cómo se hagan las cosas, hay que estar de acuerdo en qué hay que hacer. Ese programa implica tensiones y disputas que no son gratuitas", aseguró.El ministro bonaerense señaló que "la apelación es también al conjunto de la dirigencia política, no solo a diseñar un programa sino también a asumirlo, teniendo en cuenta lo que eso implica"."Y, en una última instancia, ir definiendo el formato electoral y quiénes serán los responsables materiales de postularse para ejecutar ese programa", propuso Larroque.En ese contexto, expresó que "en la constitución del FdT se dieron por tácitas algunas cuestiones"."En el andar del gobierno comenzaron a darse contradicciones y tensiones en cuestiones que entendíamos estaban claras. No podemos nuevamente exponernos a ese tipo de confusiones, y debe haber un compromiso explícito respecto de cuáles son los debates que hay que afrontar", manifestó.Ante una consulta sobre las chances del FdT en las próximas elecciones, Larroque evaluó que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner "está muy comprometida con la situación y está haciendo enormes esfuerzos"."La tarea que le toca (al ministro de Economía) Sergio Massa es muy compleja. En 2020, Argentina tuvo superávit comercial récord y que el Banco Central no haya podido retener ese volumen de dólares nos pone a merced de presiones y corridas (cambiarias), que generan una situación compleja", aseguró.Larroque sostuvo que "el ingreso de Massa permitió recuperar un ámbito de prioridad en materia de política económica y un nivel mayor de coordinación, pero las divisas ya se habían fugado".En otra parte de la entrevista se refirió a una posible postulación presidencial de la vicepresidenta y estimó que "Cristina es candidata"."Uno escucha la voz de la gente y en cada barrio el planteo es que debe ser Cristina quien represente al peronismo. Ella debe ocupar la centralidad más allá de la cuestión electoral, es el factor de acumulación del peronismo", advirtió.