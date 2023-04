Paraguay vive las horas previas a los comicios entre la expectativa y el desinterés

Uno de los centros de atención y de debate ciudadano se originó en el tradicional Mercado 4. Foto: Pablo Añeli.

El oficialismo colorado contará con el trabajo de unos 70.000 militantes que fiscalizarán. Foto: Pablo Añeli.

Foto: Pablo Añeli

Foto: Pablo Añeli

Foto: Pablo Añeli

Los paraguayos entraron este sábado en el segundo día de veda electoral y primero de prohibición para el consumo de bebidas alcohólicas con vistas a las elecciones presidenciales de este domingo en un clima anímico que iba de la expectativa al desinterés y la desesperanza, al menos en las calles de Asunción, entibiadas desde temprano, como este viernes, con un sol pleno.Uno de los centros de atención y de debate ciudadano se originó en el tradicional Mercado 4, un gigantesco centro comercial localizado en el barrio Pettirossi, en el que los pintorescos puestos ofrecen desde frutas y verduras hasta ropa y calzados.Los sábados por la mañana el Mercado 4 suele ofrecer una gran actividad, lo cual no fue obstáculo para que algunos puesteros tuvieran la gentileza de detenerse ante los enviados de Télam para anticipar su voto y hacer algunas consideraciones políticas.En general, en el lugar se apreciaba un mayoritario sentimiento "antipolítica" que no en todos los casos aseguraba votos para el candidato que enarbola ese discurso, Paraguayo "Payo" Cubas, un excolorado que, si bien tuvo varios cargos políticos, se presenta ahora como outsider, una suerte de Jair Bolsonaro ante sus compatriotas.Es que si bien en Paraguay el voto es obligatorio, no existen penas para quien no cumpla el deber cívico, con lo cual en general la abstención ronda el 40 por ciento del padrón.Mientras tanto, los principales candidatos mantuvieron hastaeste viernes a última hora preciadas apariciones públicas con actividades permitidas por la veda, como visitas a sus comandos electorales y de seguimiento de datos o reuniones con observadores electorales internacionales.El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, instó a participar a los 4.782.940 electores habilitados que tendrán que optar sobre un total de 9.095 candidatos en los distintos rubros (este domingo se elige presidente y vice, senadores, diputados, gobernadores y autoridades municipales)."Les agradezco a todos los funcionarios y funcionarias que nos dieron su dedicación y compromiso, su entrega y su compromiso para con el país, la democracia y la Justicia Electoral", enfatizó Bogarín, quien dirige el operativo que se despliega a nivel nacional e internacional para los comicios a una sola vuelta.Citado por la prensa local, el funcionario anticipó "unas elecciones transparentes y claras para ser fieles custodios de la voluntad popular".El aspirante presidencial por la Asociación Nacional Republicana (ANR) -el nombre oficial del Partido Colorado-, Santiago Peña, ocupó anoche minutos de TV y espacios en diarios y portales de internet con una visita al Comando de Vigilancia y Transmisión de Resultados de la ANR.En todo el país, el oficialismo colorado contará con el trabajo de unos 70.000 militantes que fiscalizarán y transmitirán los resultados a sus respectivos comandos.Algo similar hizo el candidato por la opositora Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre, quien junto con su compañera de fórmula, Soledad Núñez, presentó ante los medios de prensa al equipo de cómputo que trabajará este domingo para garantizar la transparencia, a través de un sistema de monitoreo que abarca al 100% de las mesas."La mejor manera de tener elecciones, transparentes, limpias, es que podamos tener la suficiente capacidad de garantizar el control de absolutamente todas las mesas", expresó Alegre.Para este domingo, ambos candidatos tienen previstas apariciones muy tempranas -antes, incluso de la apertura de las mesas a las 7 (las 8 en la Argentina)- con breves mensajes públicos y desayunos con colaboradores, candidatas y candidatos propios y prensa.