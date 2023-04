Con la presencia de Luis Scola, se realizó el sorteo del Mundial de basquetbol 2023

¡LUIS SCOLA DICE PRESENTE! ⛹🏻



La leyenda del baloncesto argentino hizo su aparición en el sorteo del próximo Mundial de Baloncesto #FIBAWC



⏳ En breve... conoceremos la conformación de los grupos para los 32 equipos participantes. pic.twitter.com/A1nPpZp55w — DSports (@DSports) April 29, 2023

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆



Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) April 29, 2023

La 18va. edición deltres sedes,este sábado, exjugador del seleccionado argentino, campeón Olímpico y subcampeón mundial,La ceremonia se realizó en el Smart Araneta Coliseun, en Manila, Filipinas, y tanto "Luifa" Scola como el ex destacado jugador alemán Dirk Nowitzki fueron presentados como embajadores del certamen y participaron en el sorteo.España, vigente campeón mundial tras vencer a Argentina en la final de China 2019 (95 a 75) integrará el Grupo G junto a Brasil, Irán y Costa de Marfil, en tanto que Estados Unidos, el país que más veces ganó la Copa del Mundo, estará en el C con Grecia, Nueva Zelanda y Jordania.Argentina no jugará el Mundial debido a que fue eliminada en febrero pasado al caer en Mar del Plata frente a República Dominicana (dirigido por el argentino Néstor "Che" García), por 79-75, tras estar en ventaja por 17 puntos (61-44) a dos minutos y 25 segundos para culminar el tercer cuarto.Los grupos del Mundial 2023, que tendrá como sedes a Manila, Okinawa (Japón) y Yakarta (Indonesia), son los siguientes:Filipinas, Italia, República Dominicana y AngolaSerbia, Puerto Rico, China y Sudán del SurEstados Unidos, Grecia, Nueva Zelanda y Jordania.Lituania, Montenegro, México y EgiptoAustralia, Alemania, Japón y Finlandia.Eslovenia, Venezuela, Georgia y Cabo VerdeEspaña, Brasil, Irán y Costa de MarfilFrancia, Canadá, Letonia y Líbano.En cada grupo los equipos juegan todos contra todos, los dos mejores avanzan a la segunda ronda para ganadores, los dos restantes avanzan a la segunda ronda de perdedores.Los 16 equipos de ganadores se dividen en 4 grupos de 4 equipos. Se enfrentan todos contra todos en el grupo una vez, salvo contra el rival al cual ya se enfrentaron, y los dos mejores de cada grupo avanzan a la segunda fase. Los demás equipos eliminados se ordenan del 9no. al 16to.Luego llegan los playoffs comenzando desde los cuartos de final. Los equipos se enfrentan una vez a partido único, los ganadores avanzan mientras que los perdedores quedan eliminados en la lucha por el título, pasando de cuartos de final a semifinales y de ahí a la final.Los equipos que quedan eliminados en cuartos de final acceden a disputar el quinto puesto en dos rondas de playoffs. Los ganadores del primer enfrentamiento disputan el partido por el quinto lugar, mientras que los perdedores disputan el partido por el séptimo lugar.