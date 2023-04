Más de 350 personas de América debatieron sobre derechos para niños y adolescentes

Entre Rios Jornadas Panamericanas Derechos Sociales.//Foto Hernan Saravia

Unas 352 magistrados, funcionarios y expertos de varios países de América y provincias argentinas se reunieron este jueves y viernes en la ciudad de Paraná y debatieron sobre acciones para defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de niños y adolescentes durante las Jornadas Panamericanas de la temática y Doctrina Franciscana."Hay una problemática que atraviesa a toda América Latina y es la desigualdad, marginalidad y el descarte de niñas, niños y adolescentes, y por ende la solución es común a todos", dijo elEn diálogo con Télam, explicó que existe la necesidad de ", ya que la sociedad mundial "está en un límite", y hay que "empezar hoy a cumplir todo lo que está escrito".Gallardo señaló que "no hay que diseñar sistemas normativos sino aplicar los que ya están", y también "obligar a países como Estados Unidos que no suscriben tratados, a que modifiquen sus conductas porque sus políticas afectan a todos".A través de paneles y conferencias magistrales en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná abordaron temáticas como elEn las dos fechas disertaron expertos, jueces, funcionarios judiciales y defensores de México, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, y de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Río Negro, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires.Los"porque el verdadero sistema de construcción de derechos es el Estado en su todo", indicó laNiños y adolescentes "son el sector más vulnerable de la sociedad, conque otros sectores sociales", dijo a Télam y destacó que las"Se debe poner estas problemáticas otra vez en la agenda social y política, con el centro en cuestiones como políticas de Estado, políticas internacionales que sumergen a nuestros países en situaciones económicas", añadió.es considerada, peroestán pormientras, el índice sube a 18% cuando se segmenta en niños y adolescentes."No es un número: la pobreza extrema es comer o no comer, morir por deshidratación o intoxicación, trabajar y no ir a la escuela, vivir en la calle, coquetear con la muerte para sobrevivir, y", manifestó Graham.En tanto, recordó que, bajo una "lógica perversa norte-sur", y apuntó a "pensar mucho a qué nos estamos arriesgando ante estas olas de supuesta libertad, porque el riesgo puede ser mucho mayor".Por su parte, e, precisó a Télam que fueron jornadas con "debates muy intensos" y que cada región se lleva la premisa de que "los funcionarios judiciales, jueces, fiscales y defensores, deben tener coraje en el ejercicio de la labor"."Esperamos vernos luchando por los derechos de los niños en cualquier lugar, haciendo cumplir las normas que ya están escritas con sangre, sudor y lágrima de todos los pueblos de América Latina", finalizó.En el acto de apertura, en el que aseguró que los niños son "las piezas más débiles del sistema social, sufren las consecuencias de un orden injusto y no tiene tiempo para esperar.Finalmente, Francisco indicó que "no hay estrategia de desarrollo posible con una generación joven hipotecada al abandono" y que cuando el mercado "se transforma en un semi dios a la que se sujetan todas las pautas políticas y sociales se genera una versión actual del Moloch que se veneraba con la sangre de los chicos".