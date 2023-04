Por el impulso de Vaca Muerta, la producción de petróleo creció 12,1%

La producción de petróleo alcanzó en marzo los 640.900 barriles diarios, lo que representó un incremento de 0,5% respecto del mes anterior, y un alza de 12,1% en relación al mismo mes del año 2022, de acuerdo a las cifras difundidas por la Secretaría de Energía.“El crecimiento en la producción de petróleo convencional y no convencional en nuestro país viene casi sin interrupciones desde mayo de 2020”, expresó la secretaria de Energía, Flavia Royón, tras darse a conocer las cifras.Así,En ese marco de crecimiento a nivel nacional, el petróleo no convencional logró la marca de los 305.600 barriles diarios, lo que reflejó un desempeño 2,6% mayor al mes anterior, y del 35,5% respecto al mismo período del año 2022.En lo que se refiere a la, en marzo fue de 128,8 MMm3/d, con una variación en alza respecto al 2022 de 2,7 %, en tanto que los pozos en perforación de desarrollo, fueron un total de 72, lo cual significa en relación al año anterior un incremento del 12,5%.En lo que refiere al, durante el tercer mes de 2023 se produjo un total de 71,9 MMm3/d, lo que representó una variación respecto al mes anterior de 0,6% y de un 4, 2% respecto a 2022.En lo que concierne a los resultados de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, los números también son positivos.“Los datos indican que sus pozos suministraron el 47% de la producción total de petróleo y el 41% de la producción total del gas”, resaltó la Secretaria de Energía.Y agregó: “tanto del ministerio de Economía como desde la Secretaria de Energía consideramos que las subas en los volúmenes de producción de petróleo (no convencional) potencian la cadena de valor, generan más puestos de trabajo genuino, y generan un mayor ingreso de divisas".Por último, para el caso del gas allí extraído,