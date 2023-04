Estudiantes del Alicia Moreau de Justo cortarán una calle a modo de protesta

Este año “cerraron las inscripciones en el Profesorado de Física y dejaron afuera en febrero más de 700 compañeras" señalan los estudiantes. Foto: StreetView.

El corte de calle fue convocado para las 18.30 de este viernes en la intersección de la avenida Córdoba y Ayacucho, en Recoleta

La comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) N°1 "Dra. Alicia Moreau de Justo", del barrio porteño de Recoleta, realizará un corte de calle para reclamar al Gobierno porteño por los “problemas edilicios estructurales”, como la falta de ascensores, además del cierre de inscripciones en el Profesorado de Física y el intento de “reformas inconsultas” en la institución.El corte de calle fue convocado para las 18.30 de este viernes en la intersección de la avenida Córdoba y Ayacucho, en Recoleta.“Estamos hace más de dos años reclamando que nuestros ascensores no andan en un edificio de ocho pisos. Esta situación expulsa a muchas compañeras de sus cursadas que tienen dificultades motrices, que no pueden subir por escaleras”, dijo a Télam Susana Gómez, estudiante de la carrera de Psicopedagogía del instituto.También sostuvo que “hay muchos otros problemas estructurales a nivel del edilicio y las paredes se nos caen a pedazos, cursamos en aulas hacinadas”.Además, comentó que este año “cerraron las inscripciones en el Profesorado de Física” y, por otra parte, “dejaron afuera en febrero más de 700 compañeras que se querían inscribir a la carrera de Psicopedagogía, la única que se brinda de forma pública y gratuita en el país”.Asimismo, planteó que desde el Gobierno de la Ciudad “quieren avanzar en una reforma a nuestros títulos a imagen y semejanza de la reforma de la NES (Nueva Escuela Secundario), que es lo que fue en la escuela secundaria”.“Estas no son soluciones sino claros intentos de continuar con el régimen de vaciamiento que vienen implementando. Todo esto se da en el marco común del avance del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente con el proyecto de la Unicaba votado en el 2018”, sostuvo, por otra parte, una carta de estudiantes del IES enviada a la comunidad educativa.