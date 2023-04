El Índice de salarios aumentó 6% en febrero y 11% en el primer bimestre

En los últimos 12 meses, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 99,3%.

El Índice de Salarios aumentó durante febrero 6 %, impulsado por una suba del 7,1% de los ingresos de los trabajadores no registrados, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)Además, durante febrero, los sueldos de los trabajadores privados registrados aumentaron 6,9% y los de los empleados estatales 3,8%, quedando esta última por debajo de la inflación del segundo mes del año que fue del 6,6% .En el primer bimestre del año, los ingresos de los trabajadores privados aumentaron 11,8%, los de los públicos 7,9%, y los no registrados el 14,3%, lo que dejó al índice en el 11% frente a una inflación del 13,1%.En los últimos 12 meses, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 99,3%, los de los empleados públicos 104,2%, y los de los trabajadores "en negro" el 80,5%, lo que marcó una suba del índice del 97,4% contra una inflación interanual de febrero del 102,5%, según el Indec.Desde el lunes, el Gobierno aumentará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para que queden exceptuados a partir de mayo todos aquellos trabajadores que cobren hasta $ 503.000 de sueldo bruto, como una manera de mejorar el poder adquisitivo.A mediados de abril, y luego de que el Indec informara que la inflación había alcanzado en marzo al 7,7%, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Kismer de Olmos, aseguró que "no hay pérdida" adquisitiva del salario formal de los sectores público y privado frente a la suba de precios."Al 31 de marzo mantiene la capacidad adquisitiva del 31 de diciembre", manifestó Olmos en declaraciones a AM 750.Para la ministra, la inflación del 7,7 % fue "el producto de una situación estructural de escasez de divisas generado por las condiciones en las que se recibió el Gobierno más todo lo que se atravesó, ahora agudizado fuertemente por la sequía".