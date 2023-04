"Cristina es el cuadro político más importante de los últimos 100 años"

Aníbal Fernández: “Cristina es el cuadro político más importante de los últimos cien años” VER VIDEO

Foto: Prensa

Foto: Alfredo Luna

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró este viernes que la vicepresidenta Cristina Fernándezy quesobre las candidaturas del Frente de Todos (FdT) "que tenemos hasta el 24 de junio", pero aclaró que él "no es quién para decir si es candidata o no es candidata" y "si formará parte de la fórmula" para buscar la reelección del oficialismo.El ministro, en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, se refirió de este modo a las palabras expresadas ayer por la vicepresidenta en el acto efectuado en el Teatro Argentino de La Plata, cuando señaló: "Yo ya dí todo lo que tenía para dar"."Que Cristina haya dicho que no tiene más para dar, debe ser cierto, lo que no significa que pueda rescatar un poquitito más y poderle poner más a este tema, seguramente a la hora de discutir estas candidaturas que tenemos hasta el 24 de junio", dijo Fernández en la rueda de prensa realizada luego de reunirse con el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska.Tras afirmar que, señaló que "es una de los tres que va a formar parte de la discusión" sobre las candidaturas pero aclaró:"Yo no sé si (Cristina Fernández) va a formar parte de la fórmula (presidencial)", indicó el ministro de Seguridad y estimó que "eso forma parte de esa charla que se darán en algún momento" en la que "tratarán de encontrar una conclusión que nos lleva a un punto común en el Frente de Todos para que participemos todos y todos empujemos para el mismo lado".En otro pasaje de la conferencia, el ministro reiteró quecon que las fuerzas de seguridad federales porten las pistolas, pero sí con que lo hagan los grupos especiales tanto el G1 como el GEOF.Explicó que tiene esta posición porque "los grupos especiales cuando irrumpen en un determinado lugar, si son este atacados lo más probable es que tenga que defenderse con un arma letal, no siempre, pero lo más probable es que lleguen a defenderse con una arma letal y esto nos pasó hace muy poco en un allanamiento por narcotráfico".Aníbal Fernández criticó además al diputado y candidato presidencial Javier Milei, de La Libertad Avanza, a quien sin mencionarlo calificó de "", porque "no da ninguna razón en las cosas que dice", donde sus argumentos "son planteados a través de agravios o de ejercicio de la fuerza irracional".En ese sentido, se refirió a las expresiones de Cristina Fernández ayer en La Plata sobre el dirigente, al señalar que "lo que está diciendo con mucho criterio la Vicepresidenta es que todo lo que manifiesta no tiene ningún asidero, porque hay un segmento que lo compra y sabemos que hay una franja que no vota al peronismo".Fernández mantuvo en la Casa de Gobierno un encuentro bilateral con el ministro del Interior de español, con quien firmó un Acta Política de cooperación en materia de Seguridad.Además, durante el encuentro, se formalizó el traspaso de la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano del Seguridad Interior (CLASI), a Panamá, representado por el viceministro de Seguridad Pública de ese país, Ivor Axel Pitti Hernández.