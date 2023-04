Hurtado, sobre indígenas LGBT: "Hay muchos desafíos como aceptación, respeto e inclusión"

En 2012 y 2013, Hurtado realizó una investigación con más de 50 entrevistas y cerca de 300 encuestas que le sirvieron como insumo para elaborar las crónicas / Foto: Prensa.

Mi primer libro publicado por una editorial fuera de mi país. Sucede después de 16 años de haber editado, de manera independiente, el primero de 6 libros autogestionados. Para mí, es un logro. ¡Gracias, Argentina! pic.twitter.com/Jgi8jRadJm — edsonhurtado (@edsonhurtado) April 28, 2023

El amor fugaz que se cortó de cuajo entre dos trabajadores de las minas del Chorolque es una de las historias que narra Edson Hurtado en su libro La Madonna de Sorata, que se presenta este viernes en la Argentina y muestra las dificultades que viven por situaciones de discriminación, migración "forzada" e invisibilización las personas LGBTIQ+ en esos territorios.El libro, que narra crónicas en siete pueblos indígenas -los moxeños, afrobolivianos, quechuas, ayoreos, huaraníes, tacanas y aymaras-, llega a la Argentina, con un prólogo de la escritora y activista de Identidad Marróny una contratapa deDurante largos años en los que Hurtado recorrió Bolivia escuchó "comentarios, chismes, anécdotas, habladurías de gente LGBT en pueblos" y en 2012 y 2013 tuvo la oportunidad de realizarque le sirvieron como insumo para elaborar las crónicas.Una de ellas, titulada, cuentan la historia de Sergio, un hombre casado y con una hija, que conoce a Santiago trabajando en la mina Asunción, una de las del Chorolque, con quien entabla una relación de cariño y confianza que encuentra un refugio para ambos y se concreta en amor una noche, emborrachados, luego de una fiesta.Pese a que en un primer momento "se cuestionaron rígidamente y se autocastigaron", la relación se mantuvo hasta que los rumores crecieron y tuvo que cortarse intempestivamente."Son historias muy difíciles, complicadas. En ese entonces era muy difícil encontrar activistas o gente que estuviera dentro de las comunidades hablando sobre el tema. De hecho, cuando fui a buscar estas historias tuve muchos inconvenientes, no pude entrar en algunos lugares, fui expulsado de otros", contó a Télam Hurtado, quien buscó hacerlasHurtado nació en 1980 en Vallegrande, Bolivia, y hoy se considera una persona "privilegiada": vive en una ciudad, es investigador, escritor y documentalista, hombre y alto, lo cual hace poco tiempo descubrió que también es una característica privilegiada.Entre los seis textos y un documental que realizó se encuentran Ser gay en tiempos de Evo (2011), donde aborda desde la literatura y su identidad a las diversidades sexuales en Bolivia, y La Madonna de Sorata que publicó en 2015 y se presentará, ubicada en Lambaré 873, en el barrio porteño de Almagro.- La situación es muy difícil. Hay muchísimos desafíos desde la aceptación, el respeto, la inclusión dentro de las dinámicas sociales. En algunas comunidades del altiplano boliviano las personas LGBT no tienen derecho a voz ni voto dentro de las decisiones, no pueden adquirir bienes inmuebles. Sobre todo las juventudes LGBTI muchas veces optan por migrar fuera de sus comunidades, dejar todas su cultura, para ir a ciudades donde podrían pasar desapercibidos. Además, al ser indígenas y LGBT hay que sumarle la transversalidad de otros temas que aquejan a Bolivia: el racismo, la discriminación, el patriarcado, el machismo, que son temas que profundizan esta situación de los indígenas LGBT.- Sin duda alguna, Bolivia es un país que está atravesando cambios permanentes. Tenemos una legislación muy amigable con las diversidades LGBT, se aprobó la Ley de Identidad de Género. Es un país que más allá de sus contradicciones está apostando por estas cuestiones. He encontrado varios activistas y personalidades que han asumido su identidad de género, su orientación sexual desde el mundo indígenas, quechua, aymara, y están trabajando por sus colectivos. También vemos dirigentas, lideresas importantísimas en Bolivia.- El de Evo Morales ha apostado por esta inclusión porque era un Gobierno progresista, aunque algunos estaban en desacuerdo o reticentes a este tema. Entonces la asamblea constituyente que refunda el país de la cual emana una nueva Constitución ya incluye estos temas y es un logro grandísimo. En este sentido penaliza la discriminación por orientación sexual e identidad de género, reconoce la diversidad de familias. Luego, con el vergonzoso golpe todo esto queda como a trasmano, hay una invisibilización durante ese período de todo lo que ocurría en estos ámbitos. Ahora nuevamente con el MAS en el Gobierno se está trabajando sobre todo en lo simbólico, en lo político, hay una participación importante del Estado.- Yo creo que la Argentina ha dado el ejemplo en Latinoamérica en muchos de estos avances en materia de derechos civiles y humanos de protección del colectivo LGBT. Es un modelo a seguir para todo el continente, ha estado a la vanguardia. En el caso por ejemplo de la interrupción del embarazo tomó tantos años de lucha y por fin se consiguió. Sus activistas son un ejemplo muy grande.- He tratado de hacer un acercamiento muy respetuoso. No quería provocar la idea de la neocolonización: qué diferencia hay entre un español que vino hace 500 años a decir "todos estos dioses tuyos no sirven" a un activista que viene ahora con la Carta de Derechos Humanos de la ONU a decir que lo que está sucediendo no está bien. Creo que hay que acercarse, entender a los pueblos indígenas con mucho respeto y muchas sensibilidad entendiendo toda una herencia cultural. Además dialogar, encontrar espacios de discusión para hablar de estos temas sin que sea una imposición de Occidente.