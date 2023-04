Continuidad o alternancia: las claves de las elecciones en Paraguay

Foto: Pablo Añeli

Lo que está en juego

Cartes, el más golpeado ante una eventual derrota de la oposición

La apuesta por un nuevo "delfin"

Una oposición cohesionada, al menos para la campaña

La mirada puesta además en los comicios legislativos

La relativa importancia atribuida a las encuestas

Los otros candidatos

Los paraguayos acuden este domingo a las urnas para elegir al próximo Presidente en unas elecciones en las que parten como favoritos el candidato oficialista Santiago Peña, del Partido Colorado, y el liberal Efraín Alegre, al frente de la opositora Concertación por un Nuevo Paraguay.A continuación, las principales claves de los comicios:En lo formal, se elegirá quién gobernará el país durante cinco años a partir del 15 de agosto, cuando termina el mandato de Mario Abdo Benítez. Pero en realidad se juega algo más: si en Paraguay se permitirá la alternancia partidaria o volverá a confiar en un partido tradicional que ganó seis de las últimas siete elecciones.Si un Presidente llega al final de su mandato (sin posibilidad de reelección, porque no está prevista en la Constitución) y su partido pierde, en alguna medida será señalado como responsable de la derrota, pero en el caso del candidato que busca mantener el poder para la Asociación Nacional Republicana (ANR) -el nombre oficial del Partido Colorado-, quien más sufrirá las consecuencias será el expresidente Horacio Cartes, enfrentado a Abdo Benítez, ya que Peña es un hombre de su círculo más íntimo y exministro en su gestión de Gobierno (2013-2018).Cartes es el "hombre fuerte" y jefe del Partido Colorado. Tiene la mayoría de los senadores y diputados nacionales, pero sufrió un fuerte daño cuando el Gobierno de Estados Unidos lo clasificó como "significativamente corrupto", señalamiento que también le provocó problemas con sus empresas (no podía sacar fondos de bancos estadounidenses) y lo obligó a hacer una ingeniería de transferir los activos a terceros. Esto hace que la mejor opción de Cartes de mantener el poder sea tener a su "delfin" en el Gobierno, lo que no pasó con Abdo Benítez, quien lo enfrentó duramente en la interna partidaria. El actual mandatario no corre el riesgo de perder poder interno porque nunca lo tuvo.La oposición llega unida o al menos es lo que ofrece al electorado. Reúne fuerzas tradicionales, como el poderoso Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, en el que milita Alegre); progresistas, como el Frente Guasú del expresidente Fernando Lugo y el Partido Revolucionario Febrerista; de centro, como Encuentro Nacional; y hasta de centroderecha, como Patria Querida, habitual acompañante del oficialismo en el Congreso. Sin embargo, las relaciones con el luguismo sufrieron un distanciamiento, al menos de parte de algunos dirigentes, mientras que el accidente cerebro vascular (ACV) sufrido por el exreligioso impidió que pudiera asumir un rol más relevante en su sector.Además de presidente y vice, en estas elecciones se eligen también 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores, y 17 juntas departamentales. Desde la destitución de Lugo como presidente en un juicio político exprés en 2012 quedó demostrado el poder del Parlamento. Aquella decisión fue disparada por una masacre de 11 campesinos (que incluyó también la muerte de siete policías), pero hubieron otras brechas que se vislumbraban en la entonces alianza de gobierno. Además, con el Congreso que resulte de los comicios deberá negociar el Ejecutivo.Existe la presunción de que los sondeos responden a claros intereses para uno y otro lado. En esta oportunidad, algunas encuestas afirman que Peña ganará con cierta holgura la elección y otras -menos- hablan de un escenario de paridad con Alegre. En el comando electoral opositor suelen repetir que los medios cartistas difunden encuestas que no son serias. Y repasan que antes de los comicios de 2018, que ganó Abdo Benítez, los sondeos predecían una distancia de 17 puntos con Alegre (que también fue candidato opositor), pero finalmente la brecha fue de tres puntos.Es difícil de predecir y los sondeos tampoco explican a qué sector le restarían votos los candidatos sorpresa. Pero hay un lote de postulantes que intentará tener al menos una performance digna: el exarquero José Luis Chilavert, muy popular en la Argentina; el excanciller Euclides Acevedo; y, con más resonancia, Paraguayo "Payo" Cubas, un exsenador que busca el voto de la "antipolítica" intentando repetir la gran elección del colombiano Rodolfo Hernández, quien desde una postura desacartonada y "anticasta" logró quedar segundo en las presidenciales 2022 y recién perdió con el ahora mandatario Gustavo Petro en el balotaje. Hay especulaciones acerca de quién "fogonea" la figura de "Payo". Algunos analistas sostienen que es alentado desde el oficialismo, porque su figura dividiría el voto opositor, fundamental para ganar una elección a vuelta única. Otros sospechan que a la Concertación también puede beneficiarla que este polémico personaje reste votos a la derecha.