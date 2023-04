La protesta argentina por la presencia de tropas kosovares en Malvinas llegó al Consejo de Seguridad

La Celac expresó ante el Consejo de Seguridad de la ONU su preocupación por el despliegue de fuerzas kosovares en Malvinas / Foto: AFP.

El canciller argentina, Santiago Cafiero, denunció una nueva acción unilateral británica / Foto: Archivo.

Acciones unilaterales

Las delegaciones de Serbia y de Brasil y Ecuador -en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- expresaron en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su preocupación por el despliegue de las fuerzas de seguridad de Kosovo en las Islas Malvinas,"En el marco de la reunión semestral del Consejo de Seguridad sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, celebrada el 27 de abril, varias delegaciones manifestaron su preocupación por el despliegue de las denominadas Fuerzas de Seguridad de Kosovo en las Islas Malvinas", informó este viernes la Cancillería en un comunicado.El Palacio San Martín, que conduce Santiago Cafiero, destacó en ese sentido que "las referencias al tema en el marco del órgano de las Naciones Unidas que es elcristaliza la preocupación de la comunidad internacional y, en particular de nuestra región, en relación con esta nueva acción unilateral británica que supone la introducción de nuevos actores con capacidades militares en las Islas Malvinas, territorio que es objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas".El gobierno argentino viene expresando en diferentes oportunidades suen las Islas Malvinas.Durante la reunión del Consejo de Seguridad, que se realizó el jueves, el Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, Ivica Dačić, expresó su "preocupación" por la implementación del acuerdo sobre la incorporación de miembros de las denominadas “Fuerzas de Seguridad de Kosovo” a las fuerzas armadas del Reino Unido en las Islas Malvinas.Al respecto, señaló que dicha iniciativa contradecía "no sólo la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad (sobre la cuestión de Kosovo)relativas a la solución pacífica de la disputa sobre las Islas Malvinas".En tanto, Brasil y Ecuador -que ocupan los dos asientos no permanentes del Consejo de Seguridad que corresponde a América Latina y el Caribe- también se pronunciaron en favor del reclamo argentino.El representante de Brasil señaló que “el envío de tropas extranjeras a dicho territorio, que declara solemnemente el Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación”.Asimismo, reiteró su firme respaldo a los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas e instó a los Estados Miembros a "abstenerse de".El representante de Ecuador reiteró a la representante kosovar, Gervalla Schwartz, el mensaje de rechazo a la posible presencia de las llamadas “fuerzas de seguridad de Kosovo” en Sudamérica, lo cual "constituiríala resoluciones de las Naciones Unidas".