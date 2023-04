Santiago de Chile llega a la Feria para unir literatura y derechos humanos

Inspirado en el relieve cordillerano, el stand de Santiago propone un espacio tenue y de encuentro / Foto: Cris Sille.

Santiago en Buenos Aires VER VIDEO

"Solo en la memoria, en la educación, en los derechos humanos, podemos conservar nuestro compromiso más rotundo con los valores democráticos" Andrea Gutiérrez Vásquez

Foto: Cris Sille.

Memoria y dictadura

Foto: Cris Sille.

✨Ya se inauguró la 📚@ferialibro!!!

Las autoridades de 🇨🇱 y 🇦🇷 les invitan a participar de este encuentro literario 📖



🗓️ Hasta el 15 de mayo



🕑 Lu - Vie : 14:00 - 22:00

Sáb y Dom: 13:00 - 22:00



📍@LaRural_BsAs @SubseCulturas@GobiernoRM@MarcaChile@diracchile pic.twitter.com/cqfLdYq8II — ProChile Argentina (@prochile_ar) April 28, 2023

Foto: Cris Sille.

Ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Santiago de Chile, desembarcó en La Rural con una cuidada programación que reúne a más de 60 autoras y autores y presenta la diversidad y la tradición de su geografía cultural y literaria, a partir de zonas que abordan los derechos humanos, cuando se conmemoran los 50 años del golpe a Salvador Allende, el centro y la periferia, el mestizaje o la poesía, ese género que permea la producción cultural del país y que atesora nombres emblemáticos como Gabriela Mistral o de proyección actual, como Raúl Zurita.Inspirado en el relieve cordillerano, el stand de Santiago propone, en donde sobrevuelan libros pero también otros objetos representativos de Chile.El espacio, que se imagina como una comunidad (las comunas de Santiago), dialoga con una profusa agenda de presentaciones, paneles, clases magistrales, conciertos, talleres y lecturas, a cargo de autoras y autores chilenos, seleccionados por un comité curatorial.En diálogo con Télam,, subsecretaria de las Culturas y las Artes, cuenta que el desembarco de Santiago en la feria se pensó desde su pluralidad, intentando dar cuenta de experiencias y procesos que vivió la ciudad en su historia, hoy poblada con más de siete millones de habitantes:En este sentido, una de las indagaciones tuvo que ver con "cómo se constituye la historia de las ciudades, a través de las distintas composiciones demográficas, cómo va creciendo hacia sectores que son periféricos, cómo se relaciona nuestro recorrido histórico con la colonización, el mestizaje. Y la presencia de una geografía imponente que nos determina pero también por una demografía y un hábitat diverso, que nos permiten mostrar una riqueza literaria que está muy entre los muros, las calles y las comunas que habitan en Santiago".La propuesta de la ciudad invitada a la 47° edición de la feria hilvana, Santiago Champurria (una palabra que refiere al mestizaje), Santiago del estallido, Santiago periférico, Santiago, memoria y derechos humanos, Santiago disidente, o Santiago desde otros territorios."Nuestros escritores están marcados por nuestra geografía y están marcados también por cómo crecen estas ciudades. Chile es un país que ha mirado durante muchos años el centro y que hoy día, que tiene un correlato con decisiones de carácter político también y que para nosotros es muy importante valorar desde la literatura", argumenta la responsable del envío chileno.En un país que se ha rendido al embrujo de la poesía y que legó nombres como(la poeta que este año será homenajeada en la clásica maratón de lecturas), el género permea toda la programación, como permea a su identidad cultural., plantea Gutiérrez Vásquez.Entre los invitados más conocidos y destacados del género, figura el poeta, que se presenta este sábado a las 14 con la lectura de Canto a su amor desaparecido, un poema publicado en 1985, que es una denuncia a las dictaduras militares y que, al mismo tiempo, dialoga con dos aniversarios que aúnan en el ejercicio de la memoria a la Argentina y a Chile: la celebración por los 40 años de democracia y la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado a Salvador Allende.El eje memoria y dictadura también ofrece conversatorios, con charlas como la que tendrán(viernes 5 de mayo), dos intelectuales de cada lado de la Cordillera que dialogarán sobre. Como contrapunto ese día también, hay una mesa que se llama Crecer de golpe y piensa laen ambos países bajo contextos de violencia institucional. "Es una problematización que parece no detenerse porque todavía buscamos respuestas que no hemos encontrado", dice la funcionaria.En tal sentido, Gutiérrez Vásquez destaca que es "muy valioso un espacio de reflexión, de conversación, de tolerancia, en el contexto más político y social que nos encontramos no solo en nuestro país, sino en distintos lugares del mundo donde. Y es algo que tenemos que volver a conversar porque solo en la memoria, en la educación, en los derechos humanos, podemos conservar nuestro compromiso más rotundo con los valores democráticos".Así como Zurita, también participan, que no vive en Chile y justamente por eso construye una presencia importante para pensar desde otros territorios. Y ahí la naturaleza, o la excesiva industrialización de la naturaleza, llega para ser pensada por dos poetas mapuches,Paridad de género, diversidad generacionales, territorial, estética y disciplinaria marcan la impronta de las presencias en la feria, entre quienes también figuranLa subsecretaria chilena también destaca el eje: "Es muy alucinante cómo urbanamente se van instalando las disidencias en la ciudad y van encontrando sus propios espacios, y es un descubrimiento, a través de la literatura, de ciertos lugares cierto que de repente parecen ocultos dentro de una ciudad y que emergen a través de los libros".Este sábado a las 21.30 se realiza elen la sala José Hernández con músicos chilenos y argentinos, bajo la dirección de Lito Vitale. Participan: Javiera Parra, Camila Moreno, Nano Stern, Benjamín Walker, Sandra Mihanovich, Hilda Lizarazu, Paula Maffia, León Gieco y Juan Carlos Baglietto.Por otro lado, a modo de regalo por parte de la ciudad invitada se lanza el concurso "Buenos Aires en 100 Palabras" que invita a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires a escribir relatos sobre la vida en la capital argentina con el objetivo de establecer un vínculo ciudadano y participativo entre Buenos Aires y la metrópoli de honor.El concurso, que se realiza desde hace veintidós años en la ciudad de Santiago de Chile, tiene en su versión porteña un jurado integrado por Claudia Piñeiro, Fabián Casas y la autora chilena Carmen García Palma.Por fuera de los pabellones de La Rural, Chile presentaque reúne fotografías, escritos, dibujos y collages sobre Enrique Lihn, en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile, Tagle 2772, CABA.