Claudio Kleiman: "La historia de Manal siempre fue misteriosa"

Claudio Kleiman, músico y uno de los periodistas más destacados de la cultura rock argentina se refirió en esta nota a su primer libro, "" (2022 – Ediciones Disconario), donde narra el histórico reencuentro del trío el 1 de octubre de 2014 en La Roca Industrial, propiedad del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, gestor y mecenas del evento. También contó acerca de la emoción que tuvo al ver sobre un escenario nuevamente juntos a Alejandro Medina, Claudio Gabis y Javier Martínez: “Fue alucinante lo que ocurrió aquella noche por el factor sorpresa que nos alcanzó a los pocos invitados que tuvimos el privilegio de ver eserecital a puertas cerradas. Así que cuando se corrió el telón y comenzó a tocar Manal “Informe de un día”, aquella canción con la que el trío solía abrir sus conciertos en los ’70, fue algo increíble”.Más adelante, quien también fuera parte de aquella experiencia única que fue la revista Expreso Imaginario, explicó por qué una banda que se disolvió hace 50 años y que convivió toda su vida con la tirantez de las relaciones entre sus integrantes, puede sonar tan poderosa, ajustada y vigente: “Es que”.“Algo que se notó claramente en el set que incluía por contrato recrear fundamentalmente el primer repertorio de Manal con los arreglos originales, incluyendo los primeros singles y el primer Long Play (LP) editado en 1970”, expresó Kleiman.- En principio Manal, es uno de los grupos más importantes del rock argentino. Porque fueron inventores de un estilo único, cantar blues en castellano, por la gran influencia que ejerció sobre tantos y tan diferentes grupos como Memphis La Blusera, La Renga, Divididos, Los Redondos y toda la vertiente más dura y callejera del rock local. Y también por el contenido de sus letras cargadas de filosofía, poesía y de una nueva concepción del mundo que trajeron a la cultura rock.- Fue exactamente así. Cuando se estaba preparando la edición del cd y el dvd, Corcho me llamó y me pidió que escribiera unas notas introductorias para acompañar el material. Entonces, aprovechando que tanto Claudio Gabis como Alejandro Medina y Javier Martínez estaba tan copados con el evento, es que decidí entrevistar a los tres músicos, al propio Jorge Rodríguez y también a Adrián Taverna, histórico sonidista del rock nacional. Quien no solo grabó el concierto en Red House, sino también toda la sesión de ensayos del trío.- Totalmente, porque fue increíble la manera en que los integrantes de Manal se abrieron en el momento de la charla. Entonces me di cuenta que ahí tenía un material enorme y que era un desperdicio sólo citar algunas frases sueltas de los músicos. Y como bien dijiste, la idea original de sacar una edición limitada imitando un anvil que contenga el cd el dvd y un importante book con fotografías de la historia de la banda, quedó descartada debido a los avatares económicos que habitualmente suelen afectar al país y quedó pendiente. Luego vino la pandemia y con más tiempo de pensar en cómo barajar y dar de nuevo algunos proyectos personales, me encontré con la posibilidad de hacer este libro. Tomando los escritos que ya tenía y profundizando más en la historia desde siempre tan misteriosa de Manal y de cada uno de sus integrantes.- Sí, y además porque le da un valor agregado al libro un prólogo con las palabras de Chizzo. Quien además fue el único invitado que subió a tocar con ellos en Red House la canción “Doña Laura”. Por otro lado, Gustavo tiene la importancia de ser el líder de una banda tan popular como La Renga que comparten la obra de Manal con su público. Como por ejemplo cuando invitó de telonero a uno de sus shows en el estadio de Huracán en 2017 a La Medinight, grupo de Alejandro Medina. Así que estoy muy agradecido con él por haber dejado su testimonio.- Tal cual, y esto se cuenta detalladamente en una parte del libro, como “Corcho” desde un principio tomó la decisión de ponerles un asistente a cada uno de los músicos para que no les falte nada. A Javier Martínez le asignó a Jota Morelli, un baterista de nivel internacional que estaba muy feliz de cumplir esa función porque sigue siendo fan de Manal y de Javier en particular. Claudio Gabis por su parte pidió como ayudante a Frans Banfield, un músico y cantante que siempre que Claudio arma un proyecto artístico tanto aquí en Argentina, como en España país donde reside, trabaja con él. Y Alejandro Medina, tuvo a su lado a León su hijo también bajista. Una gran persona y alguien quien además conoce al Negro como a nadie. Y coincidiendo con tu apreciación, la verdad es que nunca habían tratado a Manal de esta manera tan seria y cuidada. Teniendo a su disposición una producción de semejante nivel como realmente merecieron siempre.