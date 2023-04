La Inspección General de Justicia denunció a Patricia Bullrich por desvío de fondos

Foto: Germán Pomar

El inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, presentó una denuncia contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) de la dirigente y precandidata presidencial Patricia Bullrich porLa denuncia, que recayó por sorteo en el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, incluye el pedido de desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva del Instituto presidido por Bullrich, aunque actualmente está en uso de licencia.“De la documentación aportada por el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Social surge inequívocamente quepor sumas que exceden ampliamente el monto que, por persona y como máximo, hubieran podido percibir con el mecanismo de control de aportes partidarios por la Ley 26.215”, sostuvo Nissen en la denuncia a la que accedió Télam.“El módulo electoral del partido político que preside la Dra. Bullrich –ahora en uso de licencia- es de $40.257.956 pero, para el distrito Capital, el monto máximo de aportes por personas humanas o jurídicas es de $3.059.431 por año calendario”, se informó en el escrito.“Tampoco escapará que los partidos políticos no pueden recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar conforme el art. 15, inc. d), de la ley citada. Por ello es que por ésta vía de donaciones a la entidad civil que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político se ha eludido las prohibiciones de la ley 26215”, se sostuvo en la denuncia.“Así resulta de la propia documental aportada por la entidad civil al sumario base de estas actuaciones donde aparecen como ´aportantes´ al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil nada menos que ´CASINO MELINCUÉ S.A.´, ´CASINO PUERTO SANTA FÉ S.A.´, entre otros”, se agregó.En la lista de involucrados en la presunta maniobra se incluyó al diputado-denunciado en el marco de la investigación del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, además de, secretario de IEES,tesorera y, actual legislador porteño, jefe de campaña de Bullrich y presidente de "Unión por la Libertad".El expediente en la IGJ se inició en diciembre de 2022, cuando los diarios Página 12 y El Cronista, entre otros, publicaron que Bullrich organizaba encuentros con empresarios para financiar su campaña y que esas donaciones se canalizaban a través de la asociación civil IEES., señaló Nissen en su denuncia.Otro de los indicios de irregularidades serían para Nissen que el Instituto también pagaba varias líneas telefónicas de titularidad de “Unión por la Libertad”.También se consigna allí el pago de vuelos a Salta de Bullrich, pago de gastos en distintas localidades en las que la dirigente hizo campaña y un viaje a Miami, Estados Unidos, en el que la candidata presidencial participó de un evento organizado por el “Interamerican Institute for Democracy”.