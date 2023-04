Derechos humanos en Rusia y una intrépida de espías, en la recta final del Bafici

"The New Greatness Case". Foto: prensa.

"The New Greatness Case"

"Le Parfum Vert"

"Le Parfum Vert". Foto: Prensa.

Lacon la proyección del documental sobre derechos humanos y persecución política en Rusia, "The New Greatness Case", junto a una simpática trama de espías francesa en "Le Parfum Vert", en dos proyecciones que mostraron escaso público.UnaLavalle a las 18.20 para ver "The New ...", segunda película de Anna Shishova, en la que acompaña el juicio contra la adolescente Anya Pavlikova, acusada de conspiración contra el gobierno en un proceso que se muestra amainado y con pruebas fabricadas por los servicios secretos.Se trata de un documental militante sin intenciones de imparcialidad. Y lo bien que hace, ya que gracias a esta mirada se adentra en el seno de la familia de Pavlikova para mostrar no sólo las penurias de la joven, sino también cómo la propia familia se desmorona por la tragedia que vive.En 2018, Pavlikova, junto a otros 10 adolescentes, fueron encarcelados por pertenecer a un grupo denominado La Nueva Grandeza, el cual, según la acusación, proponía acabar con el Gobierno de Vladimir Putin por medio de atentados.El caso se basó en la pruebas otorgadas por uno de los miembros, quien había dispuesto cámaras ocultas en un departamento que él había alquilado para las reuniones, y en la investigación de dos policías infiltrados.El grupo, en definitiva, se asemeja más al de "Los 7 locos" de Roberto Arlt o a los trasnochados de "Los Demonios" de Fiodr Dostoievsky, más que a una banda de delincuentes.En cuanto a lo judicial, con lo único que contaban las autoridades para una condena era con el testimonio del delator, sobre quien pesan las sospechas de ser miembro del temido FSB (ex KGB), y el de un arrepentido que, tras volver sobre sus pasos, denunció torturas para acusar a sus amigos.En un año en el que el documental "Navalny", sobre el envenenaniento y persecución que vivió ese opositor ruso, ganó el Oscar, otras películas del estilo comenzaron a salir a la luz, impulsadas por la invasión rusa a Ucrania.Más allá del sobresaliente aspecto político en la trama, la película de Shishova también aborda los anhelos de una adolescencia perdida y los problemas de salud que sufre.Para el público argentino es emblemática la reunión de madres que claman por la libertad de sus hijos: todas ellas, con pañuelos en sus cabezas.Tras el trago amargo y la desesperanza en "The New Greatness Case", para distender un poco llegó el turno de la francesa "Le Parfum Vert", de Nicolas Pariser, un thriller de espías en tono de comedia que trabaja sobre un complot de la ultraderecha estadounidense y europea, con apoyo ruso y chino, para romper con la democracia occidental a través de las redes sociales y los medios de comunicación.Para ello, la logia La Parfum Vert apela a un actor de una compañía de teatro francesa para enviar mensajes codificados sobre el software a utilizar. Un disparate a todas luces que Parisier no intenta ocultar. La película comienza con el envenenamiento de un actor ruso sobre el escenario y la consecuente persecución a uno de sus colegas, acusado del asesinato.En el medio, este joven actor se cruza con una fracasada historietista con problemas con su hermana y madre, con quien intentará salvar a un funcionario europeo de un inminente atentado. Casi al estilo de "Tonto y retonto", la policía los usará para desarmar a este grupo terrorista que tiene más agentes que la propia Interpol.Echando mano a varias películas francesas y de espías, como algunas referencias y guiños a comedias absurdas ("La Pantara Rosa"), "Le Parfum Vert" tiene algunos momentos de verdadera gracia con otros que, acertados pero extensos, se dejan llevar por los clásicos diálogos existencialistas del cine francés."The New Greatness Case" se proyecta nuevamente el sábado a las 11.45 y el domingo a las 16.25 en El Cultural San Martín, mientras que "La Parfum Vert" tendŕa dos funciones: este viernes a las 16.10 en el Cine Multiplex Monumental Lavalle y otra el domingo a las 21.30 en el Cine Gaumont.