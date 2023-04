"Estamos haciendo todos los esfuerzos hasta último minuto para que Cristina sea candidata"

Leopoldo Moreau. Foto: bloque del FdT de la Cámara de Diputados.

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT),, consideró este viernes que "candidatos hay muchos" pero que en su discurso en La Plata la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner demostró que "estadista hay una sola".Estamos haciendo todos los esfuerzos hasta el último minuto para que sea candidata a presidenta de la Nación, no creo que se haya bajado ni subido a una candidatura", subrayó el diputado en declaraciones a FM La Patriada, tras la presentación que realizó el jueves la exmandataria en el Teatro de La Plata , al presentar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.En este sentido, el funcionario aseguró que la clase de economía brindada por la Vicepresidenta fue "magistral" y dijo que ofreció"Cristina incluyó con gran capacidad didáctica temas fundamentales y estructurales. Ningún candidato habla de la deuda externa", señaló Moreau. Asimismo, expresó que"Cristina es la representación más importante dentro del Frente de Todos, pero lo excede,", indicó.Además, Moreau señaló que la Vicepresidenta enfrentó con su discurso a los que aparecen con candidaturas disruptivas: "En realidad los únicos que enfrentamos la casta somos nosotros.", dijo.Finalmente, el diputado expresó quey por ese motivo la prioridad es "resolverla urgente"."Cristina dijo que antes de resolver candidaturas hay que resolver un programa, yo creo que lo dijo porque. En el 2019 logramos sacar a la derecha, pero la falta de cohesión llevó a que no se pudieran superar algunos problemas en términos de gestión", concluyó.El intendente de Ensenada,, por su parte, dijo que Cristina es la "única garantía de cambiar el rumbo", afirmó que "no hay plan B" dentro del Frente de Todos y aseveró que para que la Vicepresidenta defina si será o no candidata "deben ordenarse los cuadros políticos"."Para nosotros no hay plan B.", consideró Secco en diálogo con AM 750.El jefe comunal precisó que, desde la Mesa de Ensenada, están trabajando en la organización de un, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y consideró que "se tienen que ordenar los cuadros políticos para que Cristina Kirchner pueda tomar una decisión"."Cristina no va a dar un salto al vacío, ni tampoco nosotros somos loquitos que la vamos a exponer a la compañera. Nosotros la vamos a cuidar siempre a Cristina Kirchner", apuntó.Para Secco,y por eso afirmó que "una gran parte del pueblo cree que la única garantía de cambiar el rumbo es Cristina Kirchner".El intendente también arremetió contra el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei: "Es un antipolítica que vive de la política. Es bastante payaso".En esa línea, al ser consultado sobre un posible diálogo con la oposición de Juntos por el Cambio, dijo que "dialogar nunca está mal. Pero hay que hacerlo de cara a la sociedad"."A mi me da terror hablar con gente de JxC porque son tipos jodidos que no tienen códigos, dicen cosas después que nunca dijiste, son muy tramposos. Se cagan en todos, hacen política de manera fresca, van donde le convienen a ellos, no tienen palabra, por eso son un mamarracho como Mauricio Macri y su pandilla", afirmó.Sobre el acto, sostuvo quey añadió: "La ciudad de La Plata estaba explotada de militantes, cuando ella habla se para el país, ella es como el Indio Solari: podés estar mal pero lo escuchas y te pones loco de felicidad".El exministro de Educación y actual director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner,, dijo que la Vicepresidenta, de cara a las elecciones de este año."No tomó una decisión, su mensaje muchos lo interpretan como que hay posibilidades y otros como que ha cerrado la puerta. Todos somos conscientes que de cara a nuestro frente político, Cristina es la figura que mayor adhesión y pasión genera", dijo en declaraciones a radio AM 750."Estamos todos muy contentos que haya sido Cristina quien le dio el puntapié inicial a esta iniciativa colectiva. Dedico una parte a la trascendencia de la formación de los distintos cuadros políticos para dar herramientas a la militancia en la construcción política y la necesidad de ser claros al momento de construir una hoja de ruta para Argentina", agregó Trotta, quien acompañó en el escenario del Teatro Argentino de La Plata a la Vicepresidenta.En tanto, Trotta señaló que había "expectativas" por el discurso de la exmandataria ya que el Teatro Argentino "es un lugar simbólico para la carrera política de Cristina".Sobre la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, precisó que "ya tiene abiertos sus cursos para que de manera gratuita de cualquier parte del país puedan participar" quienes estén interesados y que ya se recibieron "una enorme cantidad" de mensajes."Hace varios meses veníamos conversando con diferentes referentes del justicialismo sobre esta iniciativa. Conversamos con (el diputado) Máximo Kirchner y con (el Secretario General en SUTERH) Víctor Santa María", afirmó.También destacó que mantuvieron conversaciones con el ministro de Economía Sergio Massa y con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que la escuela "debe englobar y construirse colectivamente de cara a todo el PJ".La escuela tiene que ayudar a fortalecer la unidad en el campo de las ideas de nuestro frente político que ha sido una de las mayores debilidades de estos años", remarcó.En tanto, advirtió que en este proceso electoral hay que ser "muy claros con la propuesta" porque. "Hay que ponerle nombre y apellido a muchas decisiones que hay que tomar para resolver problemas estructurales", completó.