Envuelto en un escándalo, el presidente de la BBC anunció su renuncia

Richard Sharp renunció a la BBC.

El presidente de la radiotelevisión pública británica BBC, Richard, acorralado por un conflicto de intereses tras hacerse público que facilitó un préstamo al ex primer ministro, Boris Johnson, antes de que este lo nombrara en el cargo.Sharp, exempleado de las entidades financieras JP Morgan y Goldman Sachs,(unos 900.000 euros) a Johnson, lo que constituyó una violación a priori -e "involuntaria", según sus palabras- del código de conducta de la BBC.Un informe de conducta sobre Sharp reveló concretamente: primero, que Sharp informó a Johnson que quería el cargo antes de presentar oficialmente en noviembre de 2020 su candidatura y, en segundo lugar, que presentó al millonario canadiense Sam Blyth al entonces secretario del gabinete de Gobierno, Simon Case, para "ayudar (a Johnson) en sus finanzas personales"."En retrospectiva, ojalá se me hubiera ocurrido mencionar este posible conflicto de intereses", declaró Sharp en una entrevista concedida a la propia BBC., por involuntario que fuera, y por la distracción causada", agregó.En lo que se refiere al préstamo,y que recordó al secretario del gabinete las normas de nombramientos en todo momento.La junta de la radiotelevisión pública británica por su parte, en un comunicado oficial, confirmó que aceptó la dimisión de Sharp, a quien describen de todas maneras como una "persona íntegra" que ha cumplido las funciones de su mandato, como supervisor del medio y garante de su independencia."Ha sido un verdadero defensor de la BBC y de su misión, y del porqué esta corporación en un activo que no tiene precio para el país, tanto dentro como fuera de sus fronteras", añadió la nota.hasta que su renuncia se haga efectiva en junio.La ministra de Cultura, Lucy Fraser, dijo "entender y respetar" su decisión y en una carta le agradeció su trabajo como presidente de la BBC., financiado principalmente a través de un impuesto televisivo que pagan quienes tengan un receptor de TV en el país, además de una subvención parlamentaria administrada por la cancillería británica.