Asesinaron a un policía y a un peón tras un tiroteo en una carbonera de Zárate

La mamá del policía pidió que a muerte de su hijo no haya sido en vano

"Quiero que me digan en la cara que esto no va a quedar en vano", manifestó llorando la mamá del efectivo de la policía bonaerense asesinado, Osvaldo Osmar Canero (25).



"Mi hijo daba la vida por sus compañeros, hablaba muy bien de sus compañeros y me decía 'si alguna vez pasa algo, yo doy todo por ellos'", recordó la mujer con la voz quebrada. De acuerdo a su madre, Cantero trabajaba desde hacía "tres o cuatro años" en la Policía y "la fuerza era todo para él".



"Yo siempre le decía ¿no hay otra cosa, no podés estudiar otra cosa? y él me decía 'mamá ¿vos dejarías tu trabajo? bueno, yo tampoco dejaría el mío'", añadió la mujer.



En declaraciones televisivas, la mamá del policía contó le pidió a la fiscal de la causa, Andrea Palacios, que no le mienta con los datos, ya que en un principio le dijeron que habían agarrado a sospechosos, aunque luego le aclararon que no.