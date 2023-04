Dirigentes elogiaron el discurso de Cristina y volvieron a pedir que sea candidata

Cristina brindó una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata VER VIDEO

De Pedro: "Las recetas de Milei terminaron con la Argentina prendida fuego"

Ministros nacionales y bonaerenses, legisladores y dirigentes peronistas elogiaronEn declaraciones formuladas a Télam tras el acto, el diputadoapuntó: "Candidatos puede haber muchos, pero sólo ella tiene la condición de estadista"."Sigo creyendo, y voy a insistir hasta el último minuto antes del cierre de listas, que ella tiene que ser la candidata. Ella genera la mayor cantidad de votos dentro del Frente de Todos y, además, es la única que puede enfrentar las dificultades que describió con la agenda que describió para resolverlos", añadió."Se necesita un programa de gobierno, un acuerdo político, reconstruir el pacto democrático para terminar con la violencia material y simbólica, y alguien que conduzca. Ella es la que puede conducir", continuó y analizó "creo que ella debe ser la candidata".En ese tono, el ministro del Interior,de la vicepresidenta reflejó "otro gesto de grandeza y generosidad" dado que "ella compartió con los jóvenes y la sociedad su verdad y su diagnostico sobre los problemas a resolver"."Dijo que lo tiene que resolver otro, que se tienen que sumar otras generaciones, que tenemos que lograr acuerdos para resolver problemas. Las recetas del pasado, las de (Javier) Milei, ya se ejecutaron y fracasaron. Terminaron con la Argentina prendida fuego en 2001 y en 2019", planteó.Tras el acto, el gobernadorcitó una frase que la titular del Senado pronunció en su mensaje, a través de un posteo en sus redes sociales: "Que no nos quieran convencer que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.El referente de Patria Grande,, celebró que Cristina "haya planteado la necesidad de un acuerdo programático, un programa de gobierno, porque debe estar claro qué se quiere hacer"."Es importante que nos meta a todos a discutir el programa y no la pequeña política, que son las listas", resaltó el dirigente social.En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense,, afirmó que "como dijo nuestra compañera Cristina, es muy importante que se generen estos espacios para que el pasado no se torne presente y nos quieran condicionar el futuro".Su par de Transporte,, expuso que "en Argentina tenemos grandes dirigentes con mucho para aportar, y este tipo de herramientas formativas son indispensables para debatir el presente y crear un futuro".Luego, la presidenta del bloque de Senadores bonaerenses,, manifestó que la Vicepresidenta "hizo una lectura de la realidad, como siempre lo que queda en evidencia es que esta mujer tiene la cabeza muchos metros más allá de la media de la política"."Hizo una apelación a sentarse en una mesa a discutir realmente los temas nacionales", continuó la legisladora y reconoció que "Cristina ya lo dio todo, ¿Qué más se le puede pedir?, ¿Que sea candidata? Se lo vamos a seguir pidiendo. Pero ella puso más de lo que puso cualquier dirigente en este país".