"Wado" De Pedro: "Cristina va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer"

De Pedro: "Las recetas de Milei terminaron con la Argentina prendida fuego"

De Pedro participó de la clase magistral que la vicepresidenta brindó en el Teatro Argentino de La Plata.// Foto Cetraro Luis

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, s"va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer para que las familias argentinas puedan vivir mejor", después de que la expresidenta convocara al peronismo a crear "programas de gobierno".Tras participar de la clase magistral que la vicepresidenta brindó en el Teatro Argentino de La Plata, De Pedro señaló en declaraciones periodísticas que a Fernández de Kirchner "le duele pensar que las futuras generaciones tengan una Argentina que no funcione"."Hoy pudimos ver otra vez otro gesto de grandeza, de generosidad, donde ella comparte con los jóvenes y el resto de la sociedad su verdad relativa, su diagnóstico sobre cuáles son los problemas que tenemos que resolver", destacó el ministro.De Pedro apuntó además que las "recetas" del precandidato libertario Javier Mieli sobre la dolarización "ya fueron practicadas y son las que terminaron no con el Banco Central prendido fuego, sino con la Argentina prendida a fuego en el 19 y 20 de diciembre" de 2001.Consultado sobre si la definición de la Vicepresidenta respecto de que "ya dio todo" era un paso al costado de la contienda electoral, De Pedro respondió que "una dirigente y una militante como Cristina va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer para que nuestra patria, para que nuestra sociedad y para que las familias argentinas puedan vivir mejor".Fernández de Kirchner recordó hoy en La Plata que "la dolarización fracasó hace 20 años", al advertir que "parece que el pasado quiere venir nuevamente para condicionarnos", y llamó al peronismo a construir "programas de gobierno" porque, dijo, "no se trata de personas".