Perú decretó la militarización de sus fronteras por 60 días

Chile protesta ante el embajador de Perú por un cruce con Boric sobre la crisis migratoria

Chile presentó este jueves una "nota diplomática de protesta" ante el embajador de Perú por las declaraciones del alcalde de la ciudad de Tacna, quien llamó "innombrable e irresponsable" al presidente Gabriel Boric por la tensión migratoria en la frontera.



La Cancillería chilena citó al responsable diplomático de Perú en Santiago, Jaime Pomareda, para pedir explicaciones e "informarle que Chile presentará una nota diplomática de protesta", anunció la ministra de Interior, Carolina Tohá, citada por la agencia de noticias AFP.



El Gobierno chileno expresó su malestar por las palabras del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, quien apuntó contra Boric tras una serie de medidas que endurecieron los controles migratorios.



Cientos de venezolanos, haitianos y personas de otras nacionalidades intentan salir de Chile, pero han quedado varados en la frontera con Perú, que les impide el paso alegando falta de documentos.



"No debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme pueblo chileno, un irresponsable como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir", dijo Güisa hoy en una entrevista con el canal CNN Chile.



"Los problemas no podemos trasladarlos a otro país. No podemos aceptar que se traslade el problema de una frontera a otra", insistió el alcalde.



En medio de la situación de los migrantes en el límite chileno-peruano, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar los controles.



"El desafío de la migración ha afectado a muchos países de la región. (...) Sabemos que las mejores soluciones van a venir de un trabajo colaborativo responsable, que exige un trato de respeto entre las autoridades de los distintos países", aseguró la ministra chilena Tohá, quien además es jefa política del Gabinete de Boric.