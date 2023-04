Los derechos de los niños "están más amenazados, disminuidos e ignorados"

Expertos argentinos y de la región se encuentran en Paraná este jueves y viernes para debatir sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes / Foto: archivo.

Existe una "negligencia gubernamental" en América Latina, que produce que los y las menores "oscilen entre pobreza y criminalización" Luis Pedernera

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

El experto independiente, ex presidente y actual miembro del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Luis Pedernera, disertó este jueves en la ciudad de Paraná en las Jornadas Panamericanas por los Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes y Doctrina Franciscana, donde afirmó que los derechos de ese sector "están siendo cada vez más amenazados, disminuidos, ridiculizados e ignorados"., indicó y convocó aPedernera desarrolló una clase magistral frente a unos 300 magistrados, magistradas, funcionarios y expertos y expertas de varios países de América y provincias argentinas.En el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital de Entre Ríos se encuentran este jueves y viernes para debatir sobre derechos sociales de niñas, niños y adolescentes.El funcionario de la ONU destacó a lascomo "la voz de quienes no les permiten poner su voz en juego", dentro de sistemas de Justicia que "no están en condiciones de ser lugares" para que "recurran a reclamar sus derechos".Por eso llamó a "adaptar los sistemas para que sean amigables, que entiendan lo que puede suceder cuando las y los niños exigen derechos económicos, sociales y culturales"."La privación de libertad -continuó- sigue siendo la primer medida de los jueces y tiene que ser el último recurso y por el menor tiempo posible".Además, Pedernera señaló que existen "desafíos y realidades que son dolorosas" y que la autonomía y sus derechos están "cada vez más amenazados, desafiados, disminuidos, ridiculizados e ignorados".: en todas las regiones del mundo se cuestiona la condición del niño como sujeto de derecho, al amparo de 'cuestiones religiosas' y el argumento de 'valores familiares' y 'tradiciones', silenciando su defensa y libertad de expresión", apuntó.En ese sentido, aseveró que existe una "negligencia gubernamental" en América Latina, que produce que los y las menores "oscilen entre pobreza y criminalización"."La familia es responsable pero el Estado es predecesor en esa responsabilidad, y tiene que generar condiciones para que puedan crecer en un ambiente familiar sin violencia y respetando su voz y sus derechos", completó la idea el miembro de la ONU.Durante otro tramo, Pedernera comentó que ser niño/a "ya es una condición para 'estar mal en la vida', y esa existencia se hace peor" cuando "es migrante, afrodescendiente, mujer, con discapacidad o diverso, tienen mayor desigualdad e inequidad".