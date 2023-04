Presentaron proyectos por más de US$ 2.000 millones en licitación de energías renovables

El acto de licitación fue encabezado por Sergio Massa y Flavia Royon / Foto Prensa.

Licitación

Unas 65 empresas presentaron esta tarde más de 200 proyectos para la generación de energías renovables en el marco de la licitación internacional que lleva adelante el Gobierno nacional, identificada como RenMDI, lo que representa propuestas por más de US$ 2.000 millones.Así se desprende del acto de recepción de oferta y apertura de los sobres con la propuesta económica que lleva adelante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a instancia de la Secretaria de Energía para la adjudicación de 620 Mw de energías renovables para proyectos en 20 provincias.El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, en el cual se destacó que la suma de las, más que triplicando la disponibilidad inicialmente propuesta.La apertura de esta licitación permitirá unacontribuyendo a los objetivos a la ley de energías renovables (Ley 27.191) con un fuerte direccionamiento hacia el desarrollo federal, apuntando a provincias de nuestro país donde no tuvieron la posibilidad de licitar.En este sentido,, cada una de las cuales posee potencias máximas específicas, en el caso del renglón 1.Y en el caso del renglón 2 habrá un máximo de 30 MW para la tecnología de biogás, 20MW para biogás de relleno sanitario, 30 MW para aprovechamientos hidroeléctricos y 40 MW para biomasa, con un máximo de 7 proyectos a asignar por cada tecnología.En este marco y durante el primer día de la licitación, se presentaron alrededor de 65 empresas con más de 200 proyectos generación de energías renovables, representando más de US$ 2.000 millones.", sostuvo Massa durante el encuentro.Además, agregó que estos proyectos "no sólosino que también, representan una oportunidad para".Por consiguiente, el objetivo es incorporar nueva capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables para sustituir generación forzada y diversificar la matriz energética.Además, con este lanzamiento se propone, como también sumar losMW).Por su parte, Royón expresó que, "En esta gestión va a dejar licitados casi 5000 kilómetros de líneas de alta tensión, así como también obras que estaban paradas como Atlántica Norte y Atlántica Sur, que se pudieron renegociar y retomar", por lo que, el objetivo es tener finalizada esta obra hacia el mes de julio de 2023.También, la Secretaria señaló que su cartera está a la búsqueda depara poder concretar la ampliación dela la vez que se analiza el marco legal para permitir la participación de laRespecto a los contratos, los proyectoscon un plazo máximo de tres años para la habilitación comercial; y se remunerará la estacionalidad para incentivar la generación en períodos de mayor exigencia para el sistema.En cuanto al cronograma,s, ella apertura de los sobres económicos, mientras quese podrá saber la, tras iniciar el periodo de firmas de contratos previstos hasta principios de noviembre de este año.Desde el, este programa reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero por un equivalente aproximado de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono por año.De esta manera, contribuye a alcanzar los objetivos planteados por la Ley 27.191 de, que fijó como meta a alcanzar el 20% del consumo hacia el 2025., las energías renovables registraron unpasando de 17.437 gigavatios/hora (GwH) a 19.340 GwH, esto permitió que tuvieran una participación del 13,33% de la generación total y del 13,9% en la atención de la demanda, según un informe de Cammesa.No obstante, en el sector se estima que en los próximos años se requerirá la incorporación de otros 10 gwh en operación para poder alcanzar los objetivos locales del 20% de cobertura de la demanda total, y mucho más aún para estar a tono con los compromisos globales de descarbonización ya sea para 2030 o 2050.En el acto de recepción, asistieron también los subsecretarios de Energía Eléctrica y Coordinación Institucional, Santiago Yanotti y Florencia Álvarez Travieso, el Gerente General de CAMMESA, Sebastián Bonetto, y demás autoridades.