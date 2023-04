Con gran expectativa, comenzó la 47 Feria del Libro de Buenos Aires

Alberto Manguel, uno de los oradores. Foto: Cris Sille.

“Bienvenidos a esta gran fiesta del libro, de la cultura de la democracia”, señaló Alejandro Vaccaro al abrir la ceremonia inaugural

Martín Kohan, la voz de un escritor para la apertura. Foto: Cris Sille.

Tristán Bauer también dijo presente. Foto: Cris Sille.

Alejandro Vaccaro: “Aquí no hay grieta”. Foto: Cris Sille.

La 47ma. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebró su acto de apertura, este jueves en el Salón Central del porteño predio de La Rural, con discursos signados por una voluntad conciliatoria en pleno año electoral que sin embargo no dejó de lado las demandas más acuciantes del sector editorial, como la necesidad de políticas que permitan a la industria el acceso necesario al papel para garantizar la bibliodiversidad.dijo Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación el Libro, al agradecer la “colaboración permanente” de los ministerios de Cultura nacional y porteño, aunque no dudó en reclamar la recuperación del estado parlamentario del proyecto de ley de creación del Instituto del Libro y la Lectura”.“Bienvenidos a esta gran fiesta del libro, de la cultura de la democracia”, señaló Vaccaro al abrir la ceremonia inaugural de la Feria que se desarrollará hasta el 15 de mayo con Santiago de Chile como ciudad invitada, más de dos mil actividades y gran cantidad de autores internacionales.En tanto rescató que “este 2023 el Ministerio de Educación volvió a redoblar su apuesta por el Libro” con “una compra récord de casi 16 millones de ejemplares de libros de texto” para alumnos de “primaria y secundaria” de colegios públicos y privados de todo el país, a lo que se suman los tres millones y medio adquiridos a fines de 2022 para primera infancia.En el marco del evento librero más importante de Latinoamérica, Vaccaro destacó que estos libros no son para las instituciones sino para los alumnos que así podrían comenzar sus bibliotecas; al tiempo que demandó como “imprescindible”, que esas “prácticas” se “transformen” en “políticas de gobierno”, “no solo de un gobierno”, sino de “rango institucional”.Y en ese mismo marco demandó que “el parlamento modifique el artículo 50 de la ley de IVA que por una deficiente redacción impide a las librerías la recuperación del tributo en la fase final de la comercialización”, así como la recuperación de “estado parlamentario” del “proyecto de ley de creación del Instituto del Libro y la Lectura” y del ”proyecto de recaudación de Derechos Colectivos que impulsa la Sociedad Argentina de Escritores”.“Tampoco podemos dejar de advertir que la escasez de papel para la industria del libro, sumado a los ingentes problemas para su importación constituyen un combo perfecto que pone en peligro la tan necesaria bibliodiversidad. Esta circunstancia afecta al lector y a toda la cadena de valor”, agregó.”El pluralismo, la confrontación de ideas, políticas, religiosas, estéticas están garantizadas, pero no permitiremos bajo ningún punto de vista que quienes alentaron y hoy quieren justificar las sangrientas dictaduras que asolaron nuestro país, quieran usar este extraordinario escenario para intentar suscribirse a la apología del delito", afirmó entre los aplausos de los presentes, en referencia al conflicto surgido días atrás ante agrupaciones negacionistas que pretendían participar del evento.En el acto estaban presentes escritores como Luisa Valenzuela, Dolores Reyes, María Inés Krimer, Enzo Maquieira, Claudia Piñeiro y Sergio Olguín; y miembros del sector editorial como Kuki Miller, Victor Malumian, Paola Lucantis e Ignacio Iraola. Además de funcionarios como Jorge Telerman, director del Teatro Colón; Guillermo David de la Biblioteca Nacional; el filósofo y docente universitario Ricardo Forster y el gobernador regional de Santiago de Chile, Claudio Orrego.El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, coincidió con Vaccaro en destacar la “importantísima” labor de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) en la divulgación de la lectura y la bibliodiversidad y del Programa Libro %.En tanto que, a cuatro décadas de la recuperación democrática advirtió sobre los “espirales violentos” que “nadie sabe como concluyen”, en referencia al atentado, meses atrás, contra la vicepresidenta Cristina Fernández, y exhortó a “profundizar la defensa de la democracia” y de sus “instituciones” así como la “soberanía de la región”.“Seguiremos luchando por nuevas leyes que garanticen ampliar derechos culturales para todas y todos los argentinos”, agregó Bauer, tras destacar que “el Estado Nacional lleva destinado dos mil millones de pesos" al ecosistema del libro y su apuesta al proyecto de ley que extiende por 50 años las asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales y bibliotecas populares, en respuesta a la ley macrista que afectó a entidades como la Conabip.Por su parte, el ministro de cultura porteño, Enrique Avogadro, se refirió a la feria como “caja de resonancia de los momentos que nos toca transcurrir", se refirió a la “crisis” y subrayó la paradoja de que si bien “afecta al sector cultural” es “la cultura la que nos saca” de ahí.