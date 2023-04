La comunidad de Luján protestó contra una medida que frena la reconversión de un basural

Recuperadores explican las consecuencias laborales y para la salud que provocaría la paralización de las obras de reconversión del basural La Quema / Foto: Julieta Brancatto.

La Quema, en Luján, es el basural más grande de Argentina y provoca serios daños a la salud / Foto: Pepe Mateos.

Las obras de reconversión del basural La Quema de Luján ya tienen un 70% de ejecución / Foto: Julieta Brancatto.

que dictó el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien ordenó frenar la obra de reconversión del basural que ya lleva un 70% de avance, según confirmó a Télam el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky.La reconversióny la mejora de las condiciones de trabajo para los y las recuperadoras, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.En la resolución, quesegún afirmó la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), el juez ordenó "la prohibición de innovar respecto de la situación del basural (...) debiendo disponerse, en un plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento, a cargo de las demandadas Estado Nacional y Municipalidad de Luján, y se abstengan de ejecutar cualquier otra obra o acción sobre el Predio Sucre del Partido de Luján, hasta que se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo".Federovisky dijo a esta agencia que, porque todo lo que él invoca como causales para la cautelar, supuestos incumplimientos del Ministerio de Ambiente, están en el expediente porque fueron incorporados en ocasión de la cautelar que dictó el juez federal de Quilmes, Armella, a fines del año pasado, quien tuvo que revocar, luego de la respuesta del Ministerio, su propia cautelar"."Si el juez es coherente con su compromiso de brindar justicia y permitir que la sociedad de Luján tenga un tratamiento digno para sus residuosNo debería pasar ni un minuto más con la obra detenida", añadió el funcionario.hasta las 13 de este jueves, contó a Télam Sergio Almada (60), vecino desde 1983 que luchó por el proyecto de reconversión del basural."Insólitamente el juez determina que se cierre el basural para recibir la basura de Luján,Lo insólito también es que del basural original hoy sólo queda el 30%, porque el 70% ha sido remediado. Hubiera sido muy interesante que el juez mandara a alguien a mirar o a sacar una foto para ver que la obra tiene un nivel de avance extraordinario, está para ser inaugurada en su totalidad en el mes de octubre, con el basural saneado y con el centro del ambiental construido", completó el viceministro nacional."Con el trabajo que se lleva hecho con la reconversión del basural,provocó a los vecinos y vecinas de la zona enfermedades respiratorias crónicas, debido al humo de la quema, enfemedades cutáneas y gastrointestinales, debido a las dificultades para acceder a agua potable.Federovisky confirmó además el martes pasado, que desde Ambiente se presentaron en el juzgado llevando nuevamente toda la documentación, señalándole al juez Tezanos Pinto que esta vez,El juez también recibió la respuesta por parte de laprecisó.la presentación y la conformidad por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia como autoridad de aplicación de la declaración de impacto ambiental, la realización de los procesos de consulta pública de acuerdo a lo que establece la normativa, así como el cumplimiento de cada una de las cuestiones de los procesos de acuerdo a la normativa provincial y nacional vigente, más la no objeción técnica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), precisaron desde la cartera."Este es el basural más grande que hay en la Argentina y más antiguo.En fines del 2021 hicimos la licitación correspondiente y se adjudicó la obra para cerrar el basural, remediarlo y construir a poco más de 3.000 metros de donde está el basural, un centro ambiental con una planta de separación, guardería para los trabajadores, separación de residuos de todas las corrientes: neumáticos, vidrio, papel, áridos, etcétera, y un centro de disposición final", reconstruyó el viceministro.Y recalcólos procesos de participación social, etcétera".Por su parte,ante la negativa que busca frenar el sanemiento del basural, porque "la justicia no sólo no ha leído los informes presentados por el Municipio y el Ministerio de Ambiente de Nación, sino que además pretende que las más de 200 familias que trabajamos todos los días reciclando en el basural nos quedemos sin trabajo".Asimismo, señalaron quequienes desde el inicio del proyecto han puesto todos sus recursos económicos y de influencia con el objetivo de frenar la reconversión integral del basural".