Con una reversión del hit mundialista "Muchachos" llaman a completar los calendarios de vacunación

El festival #CadaVacunaCuenta terminó este jueves en elA) en donde se completaron esquemas de inmunizaciones en medio de circo, juegos y trivias, y que contó con la presencia del grupo musical La Mosca, que cerró el evento con una reversión del hit mundialista "Muchachos" para promover las vacunas y evitar enfermedades prevenibles, informó el Hospital Garrahan."En Argentina nací, y siempre me vacuné, contra polio, varicela y el sarampión también", entonó esta mañana el líder de La Mosca en los jardines del Garrahan junto a unos 300 niños, niñas y adolescentes de escuelas de la zona, pacientes, familias y trabajadores del centro pediátrico más importante del país en el marco de una jornada dedicada a promover la vacunación.La reversión de Muchachos -para que Argentina sea campeona de la vacunación- se difundió en el marco de la 21° Semana de Vacunación en las Américas que comenzó el 22 de abril y culminará mañana con distintas acciones en todo país para recuperar esquemas de inmunizaciones en la población general y, especialmente, en niños, niñas y adolescentes."Yo te lo puedo explicar, juntos vamos a entender, porque las vacunas sirven y te van a proteger", coreó el cantante durante el evento organizado conjuntamente por el Ministerio de Salud, representantes de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Garrahan.junto a la presidenta del Consejo de Administración del Garrahan, Gabriela Bauer, la directora médica ejecutiva, Patricia García Arrigoni y la representante de OPS en Argentina, Eva Jané Llopis, encabezaron el acto de reconocimiento a los músicos por su aporte a la política de vacunas y dieron la bienvenidas a familias y trabajadores.Vizzotti subrayó en ese marco que a pesar de la difícil situación que está atravesando el país, "lo urgente no debe cubrir lo importante" y que es necesario seguir trabajando para "vacunarnos, estar más saludables y que no vuelvan enfermedades que pudimos controlar y eliminar".En el evento, donde hubo circo de la mano de Doctor Cerebro, juegos y trivias para derribar mitos sobre vacunas animados por la payasa Amarella, contó con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación y de AYSA.En tanto,destacó que "desde hace 10 años tenemos el mejor programa de vacunación de todas las Américas y eso nos tiene que poner orgullosos. Seamos patriotas y volvamos a estar a la altura de que todos los niños, niñas y adolescentes que necesiten vacunas la tengan" porque "las vacunas, así como la lactancia y el cuidado amoroso, son las medidas más potentes para cuidar la salud integral de todas las niñeces".La presidenta del Consejo agradeció "al personal que además de hacer su trabajo organizó este festival" e hizo hincapié en el rol de los chicos y chicas en la difusión de las vacunas."Ustedes saben mucho de vacunas y ya nos demostraron en la pandemia cuidando a los abuelos y abuelas y adultes. Vayan y cuenten a sus amigos y familias lo importante que es vacunarse", dijo.Por su parte,afirmó a su turno que "gracias a las vacunas estamos hoy acá sin barbijo" y agregó que las inmunizaciones "son algo fácil, sencillo y gratis que nos permite protegernos a quienes las recibimos y cuidar a los que no se pueden vacunar".Finalmente, la representante de OPS en Argentina celebró a su vez que "la fiesta de vacunas que se está realizando en el país y en las Américas durante esta semana" y reconoció el trabajo del personal de salud y de artistas como La Mosca para llegar a distintos grupos y comunidades, porque "las vacunas son seguras y salvan vidas".