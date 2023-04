Llega "Citadel", al compás del espionaje moderno y con el toque de los hermanos Russo

Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas como los espías de la serie de Prime Video.

Dinamismo, engaños y un despliegue de escenarios internacionales con una ambiciosa producción detrás componen el tentador núcleo de, nueva serie protagonizada porcomo dos espías que deben recuperar sus identidades tras años de inactividad para detener el avance de una maligna organización, que se estrenará este viernes en Amazon Prime Video con el característico sello de alto voltaje de los hermanosResponsables de cuatro tanques del Universo Cinematográfico de Marvel -entre ellos las impactantes "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019)- y de la cinta de acción (y también de espionaje) "El hombre gris" (2022), los Russo se aliaron en esta ocasión como productores ejecutivos con el guionista David Weil, que poco tiempo atrás lanzó la segunda y última entrega de la visceral "Hunters".La unión de ambos estilos y la disponibilidad de un gran presupuesto permitieron al trío dar origen a una propuesta acorde a lo previsto en su género, sin forzarlo con recursos nunca antes vistos, pero que sabe aprovechar sus dispositivos visuales para captar la atención de la audiencia en un terreno visitadísimo en el cine y la TV y que no siempre ejecuta con tino sus clásicas vueltas de tuerca, persecuciones y tiroteos.De esa manera, con un ritmo ágil y montajes bien calculados, la serie comienza sobre un tren, donde Nadia Sinh (Chopra Jonas) y Mason Kane (Madden), los más habilidosos agentes de la poderosa agencia de espionaje Citadel -que no responde a ningún país ni a ningún nombre y vela por el bienestar global-, se encuentran para capturar a un presunto vendedor de uranio enriquecido.Poco se imaginaba la dupla que todo era parte de una trampa: su objetivo y sus secuaces no son más que integrantes de Manticore, un malvado sindicato que busca instaurar un nuevo orden mundial bajo el comando de las familias más prominentes del planeta y que está dando caza a todos los espías de Citadel para provocar su caída en simultáneo.Los dos sobreviven, pero todo lo que saben es borrado de su memoria, y ocho años más tarde, cada uno lleva una vida tranquila sin relación alguna con Citadel, hasta que Bernard Orlick (), un veterano agente que los asistía en sus misiones, llega a Oregon en busca de Mason para derribar a Manticore antes de que pueda concretar sus temibles planes.Desde ese momento, y con el descubrimiento de que Nadia aún está viva, el grupo se pondrá en marcha y viajará de región a región para derrotar al sindicato, aunque en el medio irán descifrando peligrosos secretos de su pasado a nivel personal, de su relación y de la organización entera.Esta temporada es no sólo la primera de la producción sino el puntapié para el desarrollo de varios spin-offs situados en otros puntos -hasta ahora confirmados en Italia, India, España y México- con la idea de construir un universo compartido, para lo que tanto los Russo como Weil ya están trabajando con creativos de esos países.En declaraciones a las que accedió Télam, Anthony Russo aseguró que "Citadel" es algo en lo que ni él ni su hermano habían incursionado hasta ahora:, agregó.Por su parte, Joe Russo aseveró que se trata de una propuesta que tiene "una energía genial":, afirmó., consideró en tantoY en esa línea, añadió que "uno de los beneficios de contar una historia en seis partes, en contraposición a hacerlo en forma de película, es que realmente podés hurgar y ahondar en las complejidades de una dinámica familiar, y nosotros queríamos contar la historia de una familia de espías".Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Moller y Caoilinn Springall completan el elenco de "Citadel", que desembarcará en el streaming con los dos primeros episodios de los seis que componen esta primera entrega y que podrán verse de manera semanal.