Pidieron destituir a un juez de Neuquén denunciado por acoso sexual y maltrato laboral

El juez Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, Sebastián Andrés Villegas, se retira del recinto / Foto: David Sánchez.

Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento escuchan los alegatos de la querella y la defensa del juez acusado / Foto: David Sánchez.

, por mal desempeño, tras ser acusado de acosar sexualmente y de ejercer persecución laboral contra una funcionaria judicial.En los alegatos de clausura que se llevaron a cabo este jueves, en la tercera y última audiencia realizada en el recinto de la Legislatura provincial, el fiscal solicitó al jurado que “ordene la destitución del juez”,El jurado que deberá resolver respecto del pedido de destitución(TSJ) Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia; los diputados provinciales María Laura Du Plessis (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos); y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad.Durante su exposición, Vignaroli repasó los puntos de la acusación y afirmó queque se dio por parte de un magistrado, hacia una mujer, en el ámbito del Poder Judicial y por parte de quien atendía las situaciones de violencia de género en Rincón de los Sauces”, agregó el fiscal.Asimismo, indicó queEn segundo lugar, resaltó que huboque lo primero que hizo fue darle reposo laboral e inmediatamente le recomendó que vaya a ver un psiquiatra”, y agregó que “los psicólogos del Poder Judicial que fueron supervisando las licencias también lo certificaron”.“La única conclusión lógica y certeraque los hechos de cargo sucedieron tal como lo presentamos y tal como los dijo María Soledad Garayo, y que quien los llevó adelante fue el doctor Villegas”, sostuvo el fiscal.Por último, resaltó que el magistradoy que “su única intención para defenderse fue desprestigiar a la víctima”.“Entendemos que el doctor Villegasaseveró Vignaroli, por lo que solicitó al jurado que “tenga por probados todos los hechos y una vez llevada adelante la deliberación, ordenen la destitución del juez”.La defensora Iris Sandoval, por su parte,tras asegurar que el magistrado “no hizo nada, no es culpable” y que “la Fiscalía no probó un solo hecho”.“El doctor Villegas estuvo condenado desde el primer día;expresó la defensora.Por último, Sandoval denunció que los testigos ofrecidos por la defensa fueron “ablandados” por la Fiscalía;Al finalizar la exposición de la defensora, el jurado“Me gustaría solamente decir una cosa.y al doctor Acosta, y espero que se haga justicia. Gracias”, dijo Villegas.El veredicto del tribunaltal como lo refiere el artículo 31 de la Ley 1565 de Jurado de Enjuiciamiento.Los hechos por los cuales Villegas fue denunciadoa pesar de sus reiteradas negativas; conducirla a la cima del cerro La Cruz, sin su consentimiento; y recibir comentarios inadecuados o preguntas íntimas por parte del magistrado, fueron algunos de los hechos denunciados.Además, Villegas habría formulado comentarios a otros funcionarios del Juzgadohabría demostrado ante el resto del personal una actitud e intencionalidad con contenido sexual hacia la funcionaria como así también habría realizado comentarios desfavorables hacia la misma, en reuniones en donde la denunciante no se encontraba presente.La funcionaria judicial denunció que,que terminaría afectando su natural estabilidad psicofísica y su autodeterminación.