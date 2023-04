David Bedoya: "Uno está revalidando todos los días la decisión de quedarse"

David Bedoya y su cuatro, un instrumento que trajo de su tierra.

Bedoya nació en Bogotá, vivió en Córdoba y está afincado en Buenos Aires.

Aunque nació en Bogotá, hace más de dos décadas, David Bedoya se afincó en la Argentina, movido por el amor a Julieta Graziani, una porteña -profesora de yoga- a quien le sigue dedicando muchas de sus canciones. Aquí se reunió con otros músicos, colombianos y argentinos y juntos gestaron “Nacimiento”, una película que recorre los diferentes ritmos de América Latina en 12 canciones con una unidad temática: la inmigración y la posibilidad de nacer de nuevo en otra tierra. Pero, paralelamente siempre mantuvo su pasión por el cuatro, un instrumento de cuerdas de su tierra, y sus proyectos personales. Uno de ellos se concretará este sábado con el estreno del espectáculo "Canciones Inmigrantes", que planea convertir en el futuro en un obra teatral sobre quienes dejan su tierra en busca de un lugar donde anidar.Sobre su decisión de iniciar un camino en solitario y el comienzo de su proyecto sobre migrantes conversó el músico con Télam. A continuación, la entrevista.-David Bedoya: En este caso, es mi segundo trabajo solista. El primer fueron cuatro EPs y se llamó "Solo con Cuatro", que eran también canciones en las que estaba yo solo con el cuatro, el instrumento de cuerdas colombo-venezolano, pero sin un eje común. En este caso hay un punto en común: la poesía y la inmigración.-"Canciones Inmigrantes" es simplemente una necesidad de compartir cómo el mundo se ha ido moviendo, cómo todas y todos nos hemos ido moviendo de un lugar a otro. Vamos de un país a otro, nuestra sangre llegó de Italia hace unos años, llegó de España, llegó de Rusia, llegó de infinitos lugares del mundo y nosotros fuimos y vinimos con nuestras músicas. Y entonces esas músicas son tan profundamente inmigrantes como nosotros, y como nosotras, claro. Canciones inmigrantes es eso, son canciones propias en general, casi todas de mi autoría, y quieren eso, demostrar, y más que demostrar, resaltar la belleza del movimiento, o sea, la belleza de la inmigración, que es básicamente lo que ha poblado al mundo de personas y de músicas.- Sí. Tomo escritos poéticos que tienen que ver con la inmigración y que son una recopilación hecha por mí mismo, acerca de cosas que yo he venido escribiendo durante los años, que tienen que ver con esto, con el movimiento, con el ida y vuelta, con Argentina, con Colombia, con nuestras patrias, con la Patria Grande. Es como un mix de canciones con poesías también, todas siempre con el cuatro, en algún momento la intervención de la guitarra también. Pero estoy solo, solito mi alma en el escenario.-Pretende ser una obra de teatro, una obra completa sobre un personaje: un músico migrante. No me queda muy difícil hacer ese personaje porque básicamente eso soy. La idea de la obra es que , como público, pases por distintos estados. Que te conmuevas, reflexiones y te alegres. Con una lógica de obra de teatro y no con 45 cortes para que te cuenten cómo se llaman las canciones, que es lo que ocurre más o menos en los conciertos. Cada vez me gusta menos eso.-Yo hace 16 años agarré el 4, un CD de Joropo de un músico que se llama Reinaldo Armas, un pantalón, una mochila y me vine para Argentina en colectivo. Y me han pasado mil cosas, o sea, mi música inmigró, para ni hablar que obviamente yo inmigré con mis tradiciones que traje y con todas las que asumí, profundamente argentinizado, profundamente colombiano. Y las canciones inmigrantes tienen que ver con eso.-Con estar todos los días revalidando la decisión de quedarse. Es una pregunta que aparece de seguido, que se la hacen a uno, y bueno, ¿por qué te quedas? Y hay un montón de razones para quedarse, porque la piel vibra acá, por la politización, por el aire en las músicas tradicionales de acá. Cuando digo el aire, es como la menor densidad dentro de la textura, que es algo que yo mezclo un montón con músicas, digamos, originales de Colombia, que son bastante más densas en su textura rítmica y armónica y a mí se me mezclan acá con como con mucho aireado que tiene que tiene la música de acá cuando siempre que voy a Colombia me dicen que estoy tocando el joropo un poco argentinizado, cosa que me encanta, me enorgullece porque es un símbolo de inmigración musical más clara imposible .