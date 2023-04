Personal de salud pública inició un paro de 48 horas por reclamos salariales

Paro del personal de Salud de Río Negro.//foto Marcelo Ochoa

El personal de la Asociación de Salud Pública de Río Negro (Asspur) inició este jueves un paro de 48 horas en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios, con asambleas y manifestaciones de protestas regionales en diferentes puntos de la provincia.La organización denunció "falta" de políticas públicas y de inversión y reclama mejoras salariales, paritarias sectoriales, 82% móvil, libertad sindical, y hospitales en condiciones dignas.La, explicó en declaraciones realizadas enque la situación que denunció el gremio sobre falta de políticas públicas y de inversión persiste desde hace más de dos años.Santibañez también anunció que mañana realizarán una manifestación en el hospital de Bariloche, en el marco de un precongreso nacional de salud.La organización gremial inició el paro con una concentración frente al hospital de la, donde convocó a la comunidad para acompañar los reclamos.La medida también se llevó a cabo en, donde además reclaman mayor seguridad en toda la zona ante robos reiterados, y realizaron un banderazo y abrazo simbólico al hospital, con la participación de vecinos y organizaciones., el personal de salud pública hizo una asamblea con planteos yy denunciaron falta de medicación básica, insumos hospitalarios y de salidas de emergencia en quirófano, sala de neonatología, y en la de terapia de adultos.En esa oportunidad también denunciaron que los pacientes de cirugía internados comparten un mismo baño en una habitación de escasas dimensiones, y que la sala de laboratorio tiene inconvenientes eléctricos que ponen en riesgo equipamientos costosos.La denuncia incluyó la, que transitan con neumáticos "lisos".Pacayut, dijo en declaraciones radiales que: "Venimos gestionando insumos permanentemente en un contexto inflacionario, que en lo hospitalario es mayor que en lo doméstico"."Seguimos trabajando en busca de soluciones, para ello tenemos negociaciones con proveedores para estar lo más cerca posible en los pagos y recibir los insumos, que por el momento no faltan", señaló y dijo que "hay cosas que se exageran y llevan intranquilidad a la población. Desde el hospital no hemos tenido faltantes".El director del hospital de Viedma aclaró que "las ambulancias están todas con la VTV al día" y sostuvo que "tenemos un parque automotor antiguo lo que no significa que sean inseguros o no puedan ser utilizados"."En el laboratorio se está pensando en hacer un ingreso nuevo de electricidad porque es un sector que se fue automatizando, es el mejor dotado de la provincia y, donde antes había una computadora, hoy hay diez", aseguró y afirmó que "eso lleva a una sobrecarga en el consumo eléctrico, por lo que hay que hacer tablero eléctrico nuevo que se está gestionando".