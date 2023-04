HRW documenta los abusos en la represión a las protestas contra el Gobierno de Boluarte

La ONG apunta contra el gobierno de Boluarte por la represión

Foto: AFP

Foto: AFP

El Estado peruano dio una respuesta "desproporcionada, indiscriminada y brutal" a la movilización popular contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), que analizó en detalle las circunstancias en que murieron unas 60 personas.de casi 30.000 palabras, revelado el miércoles y al que, resalta el informe, considerado el estudio más detallado hecho hasta ahora sobre los sucesos registrados entre diciembre y marzo pasados.mientras que medios de comunicación progubernamentales destacaban el perfil "izquierdista" de la organización estadounidense,La mandataria, abogada con origen de izquierda pero ahora aliada con las fuerzas de derecha que controlan el Congreso, ha rechazado desde el comienzo que existieran abusos y ha indicado, sin pruebas, que tras las protestas están grupos violentos que responden a terroristas y narcotraficantes., mientras que la expresidenta del Legislativo María del Carmen Alva aseguró que la visión de la ONG no es compartida por el Gobierno estadounidense.No obstante, tanto EEUU como la Unión Europea y diversas instituciones internacionales ya habían expresado posiciones críticas frente a la respuesta gubernamental, que ayudó a hundir a la gestión de Boluarte en el descrédito popular, según las encuestas.Miles de personas tomaron calles e instancias rurales de Perú después de que Boluarte, que se posesionó el 7 de diciembre en reemplazo del destituido presidente Pedro Castillo, afirmara que se quedaría hasta 2026, cuando termina el período, desoyendo el clamor popular, de más de 90% según sondeos, en favor de elecciones generales anticipadas.Aunque la mandataria se corrigió luego y anunció el deseo de adelantar los comicios -para los que el Congreso sigue sin fijar posibles fechas-, el malestar ciudadano ya estaba instalado., indica el texto, redactado tras entrevistar presencial o virtualmente a 140 funcionarios y ciudadanos.Asimismo, los funcionarios de HRW, liderados por el investigador senior español César Muñoz, observaron casi 300 videos y 670 fotografías y examinaron cientos de documentos, incluidas investigaciones periodísticas como las de The New York Times y el portal peruano IDL Reporteros.a preguntar por su esposo, Leonardo Hancco, de 32 años, baleado en una manifestación y quien finalmente murió.Hancco es uno de 49 civiles que murieron directamente por la represión militar y/o policial, aunque también hubo varios muertos más por hechos colaterales., precisa el documento.Videos recogidos por espontáneos o por reporteros gráficos profesionales mostraron cómo. En la mayoría de los casos, según documenta el informe, las balas ingresaron por el tórax, la cabeza o la espalda.HRW destaca no solo la falta de respuestas del Gobierno, sino también de organismos como la Fiscalía, al punto que meses después de las muertes no se había interrogado a los militares y/o policías sospechosos. Un grupo especializado creado por el Ministerio Público no ha dado ningún resultado, señala la organización.ue formó un Tribunal Constitucional con magistrados cuestionados y que ha cercado a la Defensoría del Pueblo, único ente estatal cuya buena labor en el tema es reconocida por la oposición.La situación fue especialmente tensa en los departamentos andinos sureños de Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac -el natal de Boluarte-, aunque también hubo muertos en Lima y en el costero y norteño La Libertad.Una percepción extendida es que hubo un marcado componente racial y cultural en lo ocurrido.Con el paso de los días y una ola de desastres naturales, las protestaron se disiparon, aunque las encuestas revelan que persiste un profundo malestar popular, que, según analistas, podría detonar si no se concreta el adelanto de los comicios.