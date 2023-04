Zamora anunció un bono de 150 mil pesos para los empleados públicos

Foto: Emilio Rapetti

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ofreció este jueves su mensaje anual ante la Cámara de Diputados por el Día de la Autonomía Provincial, en el quey destacó que en los dos últimos años "hemos logrado mantener en forma ininterrumpida, equilibrio financiero y desendeudamiento total", producto "de una gestión de gobierno ordenada".Zamora, en su informe de gestión ante los legisladores, anunció para este 2023 para todos los trabajadores del sector público un bono aguinaldo de 150 mil pesos,El mandatario provincial destacó que las medidas que anunció "son fruto de una política de consensos a través de la Mesa de Diálogo y Trabajo", no solo en la discusión salarial, "sino también en lo que hace a la estabilidad y la carrera del empleado público"."Este año, nuevamente, todos los trabajadores públicos bajo sistema de locación de servicio, que hasta el 1 de mayo 2023 hayan cumplido 3 años de antigüedad, pasarán a contrato de empleo público", anunció también el gobernador y sostuvo queEn otra parte de su mensaje, señaló que a partir de mayo se "otorgará un nuevo ascenso de 1 categoría, a aquellos que revistan 10 o más años de antigüedad en una categoría determinada y de 2 categorías a quienes revistan 20 años o más de antigüedad"., destacó el gobernador y sostuvo que no solo es por "una creciente y continua transformación en materia de infraestructura, de actividad, productiva, social, cultural, deportiva, turística y económica en estos últimos años", sino también "porque lo confirman todos los indicadores, tanto en materia fiscal y financiera".Zamora dijo que "hay un camino ascendente en la mayoría de los indicadores económicos positivos, donde debe destacarse que los dos últimos años, pese a una macro economía inflacionaria, más la contingencia climática que viene afectando a la producción primaria, han estado por encima de la media nacional".Respecto de la proyección de Ingresos y Gastos, dijo que el Presupuesto Provincial 2023 asciende a $425.116.039.477, y en ese sentido manifestó que tiene "previsiones para que pese a las distorsiones que estamos teniendo en la cuestión macroeconómica, sigamos afrontando durante este año sin sobresaltos, y sin caer en desequilibrios las actividades e inversiones previstas".En otra parte de su mensaje, sostuvo que durante 2021 la provincia realizó exportaciones por 1.300 millones de dólares, "creciendo a 1.545 millones de dólares en el 2022" y afirmó que "esto nos ha colocado como laen el contexto nacional, y sexta en balanza comercial positiva en dólares (de solo 8 provincias que aportan más dólares al país que lo que gastan)"., puntualizó."Hoy aportamos al país como saldo positivo anual de la balanza comercial cerca de 900 millones de dólares anuales, mientras, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires que prácticamente no produce nada (sus exportaciones solo fueron de 300 millones de dólares el último año), le produjo un déficit anual al país en la balanza comercial, de casi 8000 millones de dólares", remarcó Zamora.Por lo que remarcó que "de estos números contundentes, surge una reflexión que desnuda crónicas aseveraciones de algunos comunicadores, políticos y opinólogos de todo tipo, que'"."No es nada nueva esta práctica unitaria de tergiversar con monólogos repetidos comunicacionalmente hasta el hartazgo, induciendo a conclusiones equívocas, cuyo objetivo en definitiva es menoscabar y destruir si pudieran al federalismo argentino", sentenció."Esa batalla cultural, tenemos la obligación de ganarla también, para no renunciar a una Argentina que progrese armónicamente y sin injustas asimetrías", puntualizó."Tenemos que luchar por un país más justo, que nos permita aprovechar ese potencial que tenemos, por ello, vuelvo a ratificar desde mi más humilde pero firme convicción, que la defensa del federalismo es irrenunciable", expresó.Zamora, ante la Legislatura con todos los diputados presentes y con la presencia de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, funcionarios provinciales e invitados especiales, hizo hincapié en la importancia de la educación, y anunció que elEn otro de los puntos de su mensaje, detalló que "Y citó como ejemplo que "la producción de algodón nos pone a la cabeza del país, con más de 200 mil hectáreas y unas 410.000 toneladas de algodón en bruto".Asimismo, manifestó que las "60 mil hectáreas de alfalfa nos han consolidado en el mercado nacional e internacional" y señaló que "somos la cuarta productora de maíz, con 800 mil hectáreas, y una de las más importantes en materia de trigo, con 600 mil hectáreas en el año 2022"."La soja representa el cultivo de mayor predominancia, superando el millón de hectáreas, con un 90% exportado a Asia; además durante el 2022 se produjeron 400.000 hectáreas de girasol, 60.000 de poroto, 40.000 de garbanzo y 13.000 hectáreas de horticultura (zapallo, sandía, melón, calabaza, cebolla y verduras de hoja) entre otros productos agrícolas", precisó.Además expresó que "la ganadería vacuna santiagueña ronda las 1.200.000 cabezas, firmemente posicionada como una de las de mayor stock ganadero del NOA y entre las principales del país".El gobernador santiagueño brindó detalles de las innumerables obras de infraestructura que se llevaron a cabo el año pasado y las que se prevén para este 2023, especialmente viviendas, obras viales, acueductos, hospitales, establecimientos educativos y obras de agua potable, entre otras.