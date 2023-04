Jalil Elías: "Queremos mantenernos cerca de River"

El mediocampista de San Lorenzodeclaró este jueves que "(líder del torneo de la Liga Profesional de fútbol)", por el partido del próximo sábado ante Vélez Sarsfield por la decimocuarta fecha del certamen, que se jugará en el estadio José Amalfitani.El volante consideró que para el encuentro del fin de semana "es más importante lo que hagamos nosotros", ya que si se pierde un partido "se empiezan a arrimar los que están abajo"."Físicamente estamos muy bien, hicimos una pretemporada muy dura (parte se desarrolló en Uruguay), y la seguidilla de partidos (entre los de la LPF y la Copa Sudamericana), siempre es dura, pero nos sentimos bien", destacó el exNewell's Old Boys, sobre el estado del plantel.El jugador, de 27 años, agregó sobre el tema: "no nos podemos relajar, los resultados se nos están dando, además de la forma de jugar -que impuso el técnico Rubén Darío Insúa-,".Aunque el volante rosarino reconoció que "puede parecer que nos falte un poco de aire y piernas en algunos partidos -como ante Platense donde le ganó sobre la hora por 1 a 0".Es en ese partido, del que el ex Godoy Cruz de Mendoza admitió que el equipo estuvo "impreciso", pero consideró que la seguidilla de partidos que tuvo -ante Talleres en Córdoba, Fortaleza de Brasil (Sudamericana) y Platense- es "buena, nos sirve para ver donde nos encontramos".; además en la Copa Sudamericana, donde integra el Grupo H, también es escolta con tres unidades. junto con Palestino de Chile, del líder Fortaleza (6)San Lorenzo jugará el próximo sábado a partir de las 14 ante Vélez en el estadio Amalfitani de Liniers, por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional de fútbol, encuentro que controlará Julio Barraza.