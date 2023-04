Santiago Artemis, el diseñador argentino en el homenaje al gran Karl Lagerfeld

Santiago Artemis, un diseñador que asume el desafío de crear cada día / Foto: Prensa

El diseño de Artemis tomando la silueta "imperio" / Foto: Prensa

"Lagerfeld tiene muchos elementos para tomar e inspirarse, lo cual creo que va a ser una alfombra roja súper interesante” Santiago Artemis

Karl Lagerfeld, la inspiración para la Met Gala 2023

Creador e innovador El alemán Karl Lagerfeld (1933-2019) fue ícono de la alta costura. Trabajó para Pierre Balmain, Jean Patou, Cholé, y hasta tuvo su propia firma. Su recordado paso por la firma Channel en los albores de los años ‘80 y luego en la italiana Fendi marcaron un hito dentro de la de la industria de la moda. Supo dejar su impronta ofreciendo aires renovadores en sus diseños.

El próximo lunes 1 de mayo se realizará una de las más esperadas noches para la industria de la moda mundial, la tradicional Met Gala 2023 de Nueva York, donde los diseñadores más importantes presentan sus creaciones en las escalinatas del Museo de Arte Metropolitano neoyorquino. Este año el concepto de inspiración estará dado por uno de los creadores más emblemáticos de los últimos cincuenta años: “Karl Lagerfeld (1933-2019). A line of beauty”.en una de las alfombras rojas más codiciadas del mundo del diseño y la moda a través del programa “Live form E!: Met Gala 2023”.Este año se suma una nueva propuesta a la antesala de la alfombra roja: Fashion Film, un especial (en el aire desde el 24 de abril) que plasma la mirada latinoamericana del concepto de la gala con las creaciones de los diseñadoresArtemis, precisamente, dialogó con Télam sobre este desafío tan importante para su carrera: “Me siento muy honrado de haber sido convocado para representar desde Latinoamérica a la Met Gala con Karl Lagerfeld. Es como el sueño del pibe cuando sos diseñador. Como en cualquier actividad uno tiene a sus ídolos y Karl ha sido uno de ellos oara mí. Me encanta poder ser parte de esto”, expresó.Aceptar la propuesta representó para Artemis correrse de sus estructuras tradicionales de trabajo. “Me gustó esto de salir de mi zona de confort.realizar algo que no fuera un calco de sus creaciones, sino buscar elementos propios de él y llevarlos a un Artemis”, aseguró.“Realizar los bocetos y dibujos no me llevó tiempo -cuenta el diseñador fueguino de 31 años-. En cambio la confección del vestido fue un gran trabajo que se logró gracias a la enorme labor del equipo de modistos maravillosos que me acompaña”.“Trabajé con una silueta que nunca había hecho,, esa que Karl utilizaba mucho en sus diseños -señala Artemis-.Pero también aposté a usar texturas muy palpables que si bien no es muy mi estilo, creo que deja la impronta de Karl; en el nivel de volumen, en la exageración, es extravagante por su silueta, no por el efectismo de la superficialidad. Mientras vas creciendo, vas viendo las cosas de otra manera y me gusta mucho la idea de ir mutando, pero porque lo voy sintiendo”.Para la gala del lunes, el diseñador argentino espera ver un concepto claro, ya que “Lagerfeld tiene muchos elementos para tomar e inspirarse, va a ser una alfombra roja súper interesante”, concluye.