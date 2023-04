Matias Máximo: "Cuando tu deseo está prohibido, tener una relación es revolucionario"

Matias Máximo, el autor./ Foto: gentileza Eugenia Kais

El libro que editó Marea.

Fernando Noy, un ícono de la resistencia. /Foto: archivo personal Fernando Noy.

Con la llegada de la democracia, la Comunidad Homosexual comenzó a hacer sus denuncias. Foto: Archivos Desviaados.

Los ámbitos de resistencia de la comunidad LGBT

El Delta del Tigre, un refugio para la comunidad. /Foto Serie Domingo Jose Frontera. Colección Tres Bocas. Archivo Nacional de la Memoria

En “El Nunca Más de las locas”, el periodista Matías Máximo analiza cómo vivió y sufrió la dictadura la comunidad LTBG, tanto a partir del ensañamiento que los captores tuvieron con los gays, las lesbianas y las personas trans detenidas como también los espacios que ellos encontraron para refugiarse y socializar.La investigación que publicó Marea viene acompañada por publicaciones periodísticas y fotos que provienen del Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo de la Memoria Trans y otros repositorios que buscan reflejar la vida de la comunidad LGBT de la época.“La sexualidad loca es una fuga de la normalidad, que la desafía y la subvierte”, dice una frase de Néstor Perlongher que Máximo eligió para abrir el libro. “Éste es el nuevo Nunca Más de quienes quedaron afuera de la historia oficial”, enuncia el autor. Por su parte, en el prólogo Marta Dillon enfoca el trato que la dictadura les dio a los integrantes de la comunidad, a los que el autor decide nombrar como “locas” haciendo uso de una denominación que ellos mismos se daban. “Lo que hubo fue un intento sistemático de moralizar cuerpos y experiencias a fuerza de golpear y golpear”, sintetiza Dillon.Sobre el trato que recibieron las personas que le brindaron su testimonio y los espacios de refugio que tenía la comunidad en la dictadura conversó el autor con Télam.-Matías Máximo: Sí, en 2013 empecé a trabajar en la agencia Infojus Noticias, que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se proponía contar en un lenguaje cercano a personas no especializadas en Justicia los expedientes, las causas de lesa humanidad, los debates por la reforma del Código Civil y Comercial. A la par trabajaba en “Soy”, el suplemento de Página 12 sobre diversidad sexual, y por mi vivencia personal me sentía muy conectado y tenía toda una agenda de fuentes de la diversidad sexual. Fue en esa época cuando vi por primera vez en una marcha un cartel que decía 30.400 desaparecidos, me llamó la atención, e hice una nota sobre el tema. También recuerdo que en ese momento la Comisión Provincial por la Memoria había hecho una muestra sobre unos archivos que tenía la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde quedaba en evidencia que la inteligencia de Estado fichaba a las personas por su orientación sexual, y a partir de la cobertura que empecé con estos temas inicié una larga investigación que deriva en el libro.-M.M.: Según publicó Carlos Jáuregui en su libro “La homosexualidad en Argentina”, de 1987, ese número surge de un testimonio que le da un miembro de la Comisión, que años más tarde dirá que fue el rabino Marshall Meyer, quien le dice que dentro de la nómina había 400 desaparecidos. Dice que no lo habían sido por su orientación sexual, pero que habían recibido un trato especialmente sádico y violento, como fue el caso de los judíos. Pienso que cualquier número que tengamos puede ponerse en duda, porque uno de los mecanismos aceitados que tenía la dictadura era borrar las pruebas de sus crímenes.Probablemente el número sea mucho mayor porque cargaban gente en aviones y los tiraban al mar, o porque muchas familias no estaban para nada orgullosas de que sus hijas o hijos desaparecidos formarán parte de organizaciones revolucionarias guerrilleras y no denunciaban. Concretamente en el caso de las personas LGBT+ había todo un sistema de hostigamiento policial que siguió en democracia, por lo que nos podemos hacer algunas preguntas retóricas: ¿Cómo iba a acercarse a denunciar una travesti la desaparición de su compañera, si por su identidad también la podían dejar detenida? ¿Con qué ganas un militante homosexual iba a denunciar un secuestro, si la policía de la primavera democrática hacía razias todo el tiempo? Esos son algunos de los motivos por los cuales la cifra no está ni estará completa. Hablar de 400 fue algo que en su momento le sirvió a Jáuregui para hacer una estrategia de visibilización, pero hoy me resulta políticamente más interesante sumarse al número transversal de las organizaciones de derechos humanos: son 30 mil.-M.M.: El de Valeria fue el primer caso de violencia sexogenérica en dictadura que llega a un juicio de lesa humanidad. En principio su testimonio había sido en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, después fue aceptada como querellante en el juicio del Pozo de Banfield y abrió un camino para que se sumen otros casos. Ahora ya son siete los testimonios de personas trans que declararon estar en ese centro clandestino. El testimonio de Valeria del Mar permitió documentar que, si bien entre los objetivos de la dictadura claramente no estaba una persecución para borrar a las personas homosexuales, travestis y lesbianas; dentro de sus lineamientos morales no entraba esta comunidad. Por eso, de una forma indirecta sus integrantes terminaban en las comisarías por los edictos policiales que estaban vigentes en ese momento. Y de los testimonios de la época surge que había una saña particular.-M.M.: Los edictos policiales que estaban vigentes desde fines de la década del 50 penalizaban algunas cuestiones como usar “ropa contraria al sexo” o la “incitación al acto carnal”. Estos edictos eran aplicados directamente por las policías, no necesitaban un proceso judicial y por lo tanto se alteraban un montón de derechos básicos a la defensa, porque la policía te paraba por la calle, lo aplicaba y te llevaba directamente a la cárcel. Se puede hacer un recorte específico del 76 al 83, pero estos edictos estaban desde antes y se derogan muchos años después: en la ciudad de Buenos Aires recién en 1998. En dictadura los centros clandestinos muchas veces funcionaban en los mismos espacios que las comisarías, pero a diferencia de los presos políticos a las travestis siempre las violaban y en algunos casos les pelaban la cabeza como método de disciplinamiento.-M.M.: Al momento de pensar organizaciones revolucionarias en los 70 muchas veces lo primero que se piensa es en una organización de lucha guerrillera. Pero cuando tu deseo está prohibido, cuando tu forma de vincularte con otras personas sexualmente o afectivamente también está prohibida, el mero acto de reunirte, de conocerte con alguien, de establecer una relación era un acto revolucionario. Juntarse entre lesbianas en un sótano, juntarse entre locas en la casa de Néstor Perlongher a leer poesías, a bailar y entre medio, escribir un manifiesto de liberación sexual o hacer un baile en el Tigre, a 40 años del retorno de la democracia, debe ser pensado como un acto de resistencia revolucionaria.-M.M.: Lo que pasa es que lo que entendían esas organizaciones y que hoy muchos entendemos también es que la orientación sexual es un derecho humano y no debe entenderse aparte de los derechos humanos básicos. Eso es lo que decían organizaciones como el Frente de Liberación Homosexual, que se crea en 1968, en su manifiesto sexo y revolución. Pensaban que la liberación sexual no debía dejarse de lado de la revolución, y que la unidad básica de a replantearse era la familia, porque sentían que ahí empezaba una forma de opresión. Había un cantito de esa época que decía “No somos putos, no somos faloperos, Somos soldados de la FAR y Montoneros”. Otro de los testimonios cuenta que cuando en el PRT-ERP notaron su homosexualidad, que era bien visible, lo mandaron a atenderse con un psiquiatra de la organización para curarlo.Habrá habido casos diferentes, pero los movimientos revolucionarios estaban atravesados por la idea de cómo era el “hombre nuevo” que debía acompañar a la revolución. Y desde ya que ser homosexual no aportaba a algo tan básico como a reproducirse y tener hijos para continuar la revolución. Por eso el rechazo podía venir desde adentro de las organizaciones.-M.M.: En aquella época dentro de las organizaciones de militancia homosexual pensaban que la liberación sexual debía estar dentro de los procesos revolucionarios. Creo que, después de cierta etapa en la que se conquistaron derechos, en donde se lograron leyes vitales como matrimonio igualitario o identidad de género, ahora se habla muchísimo del derecho a la igualdad. Pero creo que debemos replantearnos la igualdad, porque no puede ser que se trate solo del derecho a sobrevivir. Estamos en un momento social en el cual la igualdad ya no es suficiente, porque ¿a qué nos vamos a igualar? ¿Al fracaso que son las sociedades? ¿Nos vamos a igualar en un mundo roto y excluyente? Sería más interesante recuperar ese espíritu revolucionario de las primeras organizaciones y pensar en algo transformador. El concepto de igualdad nos lleva a que una organización de ultraderecha ponga a una persona gay en su lista electoral y se nombre inclusiva. La igualdad se queda corta. Hay que poner en debate muchísimas prácticas cotidianas y las transformaciones tienen que darse en términos de justicia social.A partir de la incorporación de material documental y fotográfico Matías Máximo recrea los espacios donde la comunidad LGBT se reunía tanto a bailar o escuchar música como a leer poesía o a escribir un manifiesto de liberación sexual. Esos territorios de placer y resistencia estaban en el delta del Tigre y algunos boliches de la Ciudad de Buenos Aires o Rosario.-M.M.: Me parece lindo ese apéndice porque propone otro recorrido. En ese apartado se visibiliza el trabajo de quienes hace años trabajan para recopilar un material que aporta a la memoria de las personas LGBT+. Colaboraron el Archivo de la Memoria Trans, el Archivo General de la Memoria, a través del trabajo del área LGBT del Centro Cultural Conti, el Archivo de la Memoria de la Ciudad de Rosario y Archivos Desviados, un espacio documental coordinado por Juan Queiroz, un apasionado de la historia LGBT+.-M.M.: Uno de los lugares elegidos por las personas LGBT+ -sobre todo por gays, maricas o locas- fueron las islas del Tigre. Esto se explica porque estaban bajo jurisdicción de la Prefectura que, entre comillas, era un poco más benevolente que otras fuerzas armadas. Por otro lado, el río dificultaba el acceso, ya que era más fácil esconderse si llegaba una lancha de Prefectura. Hay una anécdota que cuenta uno de los protagonistas del libro, de una fiesta en la que había como 300 personas y la Prefectura quiso hacer una razia y fueron con una de estas lanchas cargueras, una chata, pero mientras subían a la gente por un lado para llevarla detenida y se iban a buscar más detenidos, las locas se tiraban de la otra punta y se iban nadando.-M.M.: Ese espacio fue una iniciativa de una gran periodista Marta Ferro, que fue una pionera en el periodismo sobre diversidades sexuales, que en ese momento se entendían como “marginalidades”. Ella había alquilado un sótano en una esquina del barrio porteño de San Telmo y formó un espacio cultural donde hacían títeres, entre otras cuestiones culturales, y se mezclaba un ámbito de resistencia, de organización, un lugar para conocerse e intercambiar ideas.