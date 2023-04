China frena un acuerdo clave con Uruguay porque prefiere al Mercosur

Foto: AFP

El Gobierno chino le dijo a Uruguay que le interesa avanzar en un tratado de libre comercio (TLC), pero quesegún informaron este jueves medios uruguayos tras la visita del canciller, Francisco Bustillo, a Beijing.Bustillo estuvo la semana pasada en China, en un viaje en el que buscaba avanzar en las negociaciones por el TLC que impulsa el Gobierno de Lacalle Pou y que le ha valido cuestionamientos de parte de sus socios en el Mercosur, en particular de Argentina y Brasil.En ese marco, el ministro se reunió con el vicepresidente Han Zheng, el canciller Qin Gang y con el representante internacional de Comercio, Wang Shouwen, quienes le transmitieron que siguen interesados en negociar un acuerdo, pero que "" sería con el Mercosur, porque, especialmente Brasil, indicó el semanario Búsqueda.El viaje de Bustillo se dio poco después de la gira que hizo por China el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que impulsó una serie de acuerdos, defendió el comercio en monedas locales en lugar del dólares y defendió que el banco de fomento de los Brics, el NDB, reemplace a otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.En su visita a Uruguay en enero, poco después de asumir el cargo, Lula le había dicho a Lacalle Pou que estaba de acuerdo con su idea de "modernizar" el Mercosur e incluso de negociar un acuerdo con China, pero que antes era necesario finalizar las negociaciones por la ratificación del tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE).El Gobierno chino leBustillo, por su parte, respondió que para Uruguay también es mejor que se negocie un acuerdo en el marco del bloque regional, pero que mientras esto no ocurra el país quiere avanzar de manera bilateral.Por su parte, el opositor Frente Amplio anunció este jueves que pedirá a Bustillo que dé explicaciones ante el Parlamento por lo que consideró un "" en las gestiones del gobierno por el TLC., dijo el senador Daniel Caggiani, en declaraciones recogidas por el diario El País.El legislador del MPP, que apuntó que los detalles de la convocatoria al canciller serán definidos en la próxima reunión de la bancada frenteamplista, consideró que el gobierno no fue suficientemente cauteloso y terminó perjudicando los intereses de Uruguay."Estamos hablando de uno de los principales países del mundo, que además es un importador importante de nuestros productos y eso generó una expectativa en el sector productivo que lamentablemente, como otros anuncios de este gobierno, terminó no consolidándose", manifestó."Creo que el, pensar en algo más modesto que incluya a Brasil y a Argentina y a Paraguay. Hacer un acuerdo parcial con productos que ya exporta a China, pero que pagan aranceles importantes y así avanzar de manera progresiva en un relacionamiento en el propio Mercosur y China. Eso sería lo más atinado", añadió, según consignó El Observador.