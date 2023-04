Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 27 de abril

Viernes 28 de abril

Sábado 29 de abril

Domingo 30 de abril

Lunes 1 de mayo

Martes 2 de mayo

Miércoles 3 de mayo

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo por Spotify Podcast. Militancia, peronismo y compromiso: semblanza política sobre Néstor Kirchner que el historiador, Norberto Galasso, realiza al cumplirse 20 años de la elección presidencial que lo consagró como presidente de la República Argentina.Disponible en Télam Digital El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Miralo en vivo por el canal de Twitch Estreno. Venezuela | Dirección: Mariana RondónAcerca de esta película, el curador del ciclo, Diego Trerotola, señaló: “La percepción es un proceso de aprendizaje, una forma de orientar nuestros deseos a partir de lo que absorbemos del mundo. La película venezolana "Pelo malo" es un relato sobre el aprendizaje fuera y alrededor del espacio formal de la escuela, los aprendizajes en el interior de la casa, en el barrio, en las calles. En el mundo circulan modelos que aceptamos como guía y otros que rechazamos. ¿Cómo moldeamos nuestra personalidad, nuestro cuerpo, al deseo de ser según ciertos modelos que percibimos a nuestro alrededor?”.Video. La exposición de menores de edad a contenidos riesgos en la plataforma despiertan preocupación. La ingesta de medicamentos, las asfixias autoprovocadas y otros retos virales ya provocaron la muerte de niños y adolescentes en el mundo y en nuestro país. ¿Cómo se viralizan los contenidos en la plataforma? ¿Qué respuestas da TikTok? ¿Y cómo evitar el consumo de tendencias peligrosas?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube Serie Documental | 8 Episodios.La serie sigue al fotógrafo argentino Marcos López por distintas regiones del país y ciudades latinoamericanas, mientras construye sus retratos fotográficos. Una mirada que busca en la periferia rescatar lo olvidado, el color de lo local, su gente y sus costumbres. El fotógrafo ya no busca el instante perfecto sino registrar el mundo en el que vivimos. La fotografía como manifiesto socio político.Serie Documental | 8 Episodios.Las Madres fueron, y son, el principal símbolo de resistencia a la última dictadura cívico-militar y uno de los primeros movimientos de denuncia del terrorismo de Estado. Con profunda emoción y con la fuerza que las caracteriza, ellas mismas narran su historia desde sus inicios y hablan del golpe de Estado, las desapariciones, las denuncias, las primeras marchas, la guerra de Malvinas, la vuelta de la democracia, y la reivindicación de la lucha de sus hijos y de los organismos de derechos humanos durante la última década. Una serie para no olvidar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro.Invitados: Los Pampas. Con Luis Bremer.Fecha 9.Con Gillespi. Invitados: Bersuit Vergarabat.Con Coco Sily, Carla Conte y Diego Golombek reciben a la banda de rock y cuarteto cordobesa Los Caligaris. Noche de Mente cuenta con la participación especial de Pablo Picotto y Mariana Arias, la música de las Miau Trío y los científicos de cabecera con sus ingeniosos experimentos.Último capítulo. Miniserie documental que rescata los relatos de los otros héroes del conflicto bélico ante Gran Bretaña en el Atlántico Sur y pone de relieve las valientes historias que cambiaron para siempre el curso de sus vidas.Fecha 14. Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucía. Notas: Agustín Domper/Daniel Carranza. Estudios: Sergio Zarratea.Lalo Mir recibe a la actriz, cantante y directora teatral Nacha Guevara.Con la conducción de Osvaldo Quiroga presenta otro programa de su nueva temporada en un espacio dedicado a la cultura en sus múltiples expresiones.AUNAR CANAL 22.3 EN TDA Producción: Chaco TV | Conducción: Oscar PietraUn programa que recorre la provincia de Chaco y te muestra la historia de vida de cada uno de sus pueblos.Con la conducción de Norberto Lara. Noche Española en París 2023. Placido Domingo y Maria Kataeva cantan: Zarzuela.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Escuchalo por Spotify Con la conducción de Maxi Legnani trae una emisión dedicada a la empatía y las enfermedades poco frecuentes con la exhibición de las mejores campañas nacionales e internacionales del ámbito de la publicidad.De Lev Golub. Con Anna Kamenkova, Vladimir Guskov, Nikolai Barmin. Film reconocido en el Festival de Cine de Mar del Plata de 1960. Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.Conducen: Chelo Ayala y Fanny Vega. Entrevistas a la diputada nacional Agustina Propato y al periodista y escritor Carlos Gabetta. Ricardo Seronero en turismo. | Wilmar Merino y el calendario federal de pesca. Además, Pablo Vassel con su columna de derechos humanos.Con la conducción de Pablo Vigna y la opinión de un panel de columnistas especializados que analizan los siguientes temas: las elecciones presidenciales de Paraguay, el panorama político en Estados Unidos a partir del anuncio de Biden que busca renovar su mandato, y las reflexiones que dejó la Cumbre por Venezuela.Fecha 9.Fecha 9. Relatos: Agustina Vidal. Comentarios: Claudia Villapun. Notas en campo de juego: Gabriela Previtera y Romina Sacher.Fecha 14.Felipe Pigna presenta otro programa que recorre, con un vasto material de archivo, los recuerdos musicales, artísticos y de la vida cotidiana que quedaron grabados en la memoria colectiva de los argentinos.Fecha 14. Relata: Damián Zárate. Comenta: Gustavo Ger. Notas: Nicolás Álvarez. Estudios: Sergio Zarratea.El programa del Instituto Nacional de la Música (INAMU) presenta a los jóvenes talentos artísticos del país con la conducción del líder de la banda de rock Divididos, Ricardo Mollo.Video. Cada vez se vuelven más populares las herramientas de inteligencia artificial como por ejemplo el ChatGPT. Sin embargo, su creciente uso podría quintuplicar el consumo mundial de energía de los centros de datos. Pero ¿por qué? Te lo explica Natalia Mazzei en un nuevo episodio de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube De Andrei Tarkovski. Con Nikolay Burlyaev, Valentin Zubkov, Yevgeni Zharikov, Stepan Krylov.Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.Campeonato de Turismo Carretera. Fecha 5. Desde el circuito de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos.Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes a cargo de Nicolás Neuss y Mariano Escalada.Con Luis Digiano. Entrevistas a la agrupación Aguafuertes y a la cantante Viví Scarlazza más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales.Fecha 9.Fecha 14. Relata: Ernesto Fernández. Commenta: Diego Terenziani. Notas:Roberto Gollán. Estudios: Daniel Corujo.Fecha 14. Relata: Eladio Arregui. Comenta: Nicolás Álvarez. Notas: Fabiola Natalio - Martina Cartañá. Estudios: Daniel Corujo.Fecha 14. Relata: José Luis Romero. Comenta: Gerardo Murúa. Notas: Pablo Páez. Estudios: Santiago Paz.Conexión Unión vs Lanús: Diego TerenzianiProducción: Canal 10 Río Negro. La conductora Paola Fernández junto a todo un equipo de producción, te proponen información, entretenimiento y contención para los Adultos Mayores y por supuesto para toda la familia.(Resistencia - Chaco).Conducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey. España: Agustín Maruri. Canadá: Steve CowanVideos y notas. Estreno. Entrevista a la Operadora de terminal aérea, Cabo Claribel Torres, la primera mujer que desempeña esta labor en la Antártida Argentina.Télam presenta la serie, un ciclo de notas y entrevistas a distintos protagonistas que viven en medio de las condiciones climáticas más adversas y cambiantes. Son seis entregas producidas por un equipo periodístico de la Agencia Antártida.Disponible tanto en Télam Digital como en todas las redes sociales de la Agencia.Con la conducción de Ernestina Pais y un grupo de panelistas que incluye a Lupita Rolón con temas de cultura, música y libros; Julieta Ruíz con lo nuevo del cine y el teatro; Fabiana Solano con toda la actualidad y Pedro Fraile con noticias desde exteriores.Con la conducción de Luciano Galende y Ursula Vargues presentan un nuevo programa de investigación que recorre y analiza distintas realidades en contextos geográficos nacionales e internacionales con los testimonios de sus verdaderos protagonistas.Estreno. "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información, pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Disponible eny en vivo por TEC Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingoAhora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube Podcast. Y no necesariamente porque vuela es mejor, solo que llega más rápido donde quiere estar, así le gana al que corre. Rascamos un poco el refrán y notamos que, además de rapidez, habla de habilidad. Para aventajar de entrada, ganar de mano, primerear.Disponible en Télam Digital y Spotify Estreno. "El Giow" propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología. Cada emisión se cierra poniendo en práctica lo aprendido. El programa es un material de consulta de libre acceso que tiene dos objetivos: democratizar los saberes culturales y científicos atravesados por lo digital, e incentivar a que la audiencia conecte con su propia búsqueda de lo creativo y a que entre en acción.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TE C. Video Fecha 9. En el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri de Caballito.Fecha 9Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video)Ahora en Télam Digital, Youtube Video y radio. Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo por Spotify Estreno. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC Con chicos y chicas de todo el país comenzó a funcionar el nuevo Consejo Inventar Pakapaka 2023 . Después del éxito de su primera y segunda edición –una experiencia inédita y única en su tipo–, vuelve a conformarse un grupo de chicos y chicas de todo el país que acompañará el desarrollo y los contenidos del canal durante un año. El objetivo principal de este consejo es que las voces de las infancias sean parte activa del diseño del canal, que estén presentes desde los inicios de cada proyecto para fortalecer la participación colectiva y el derecho de los chicos y las chicas a expresarse libremente, a comunicar, actuar e intervenir desde el arte y la cultura en el mundo que los rodea. Radio Nacional transmitirá hasta el 15 de mayo el programa "Gente de a Pie", con Mario Wainfeld, desde las 15, y "Encuentro Nacional", con Luisa Valmaggia, desde las 17, en el estudio móvil ubicado en la feria.Este sábado se harán presentes Alejandro Apo con "Todo por Afecto" a las 15; Fena Della Maggiora con "La Clave", a las 17; y Sandra Mihanovich en "Soy Nacional", desde las 19.00. El domingo a las 15.00, Pedro Saborido y Daniel Miguez harán "Mundo Disperso".A las 16, Folklórica FM98.7 ofrecerá programación especial hasta las 20.Entre las actividades especiales de Televisión Pública el 4 de mayo a las 17.30 se realizará una charla abierta al público sobrecon la participación de las presidentas de RTA,, la Agencia Télam,, y Contenidos Públicos,. Modera: Gabriela Rádice.Además, durante la feria se va a exhibir el documentalla importante producción de RTA a diez años del inicio del papado del sacerdote argentino. Un material que ha tenido gran difusión internacional.