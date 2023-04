"Un día como hoy, Néstor eligió al pueblo... y el pueblo lo eligió a él"

Foto archivo: Guillermo Gallardo.

Néstor eligió al pueblo.



Y un día como hoy, hace 20 años, el pueblo lo eligió a él.



Estuve a su lado cuando fue presidente, lo estoy hoy y lo estaré siempre. #Néstor20años pic.twitter.com/YmiwndROLd — Alberto Fernández (@alferdez) April 27, 2023

El Jefe de Estado, Alberto Fernández, recordó este jueves el vigésimo aniversario de los comicios que llevaron a Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación al señalar que "Néstor eligió al pueblo" y que "un día como hoy, hace 20 años, el pueblo lo eligió a él"., destacó Fernández en un mensaje que publicó en la red social Twitter, que acompañó con un video en el que se reproducen párrafos de distintos discursos de Kirchner en los cuales el expresidente insiste en la necesidad de la unidad y la participación de todos los argentinos en la reconstrucción del país.Allí el exmandatario santacruceño señala que "tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, si no queremos que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tienda a acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales".agrega.Apunta que "es fundamental entender que nosotros no somos eternos y no confundirnos como se confunden muchos de los que nos enfrentan y que hacen la máquina de impedir" y destaca que "queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora que ayuden a equivocarnos lo menos posible ".Exhorta a "ser cuadros y militantes con coraje y tenemos que decir lo que pensamos, así a algunos no les guste", porque "ya en el tiempo nos van a entender, nos van a tomar la mano para la construcción de la Patria de todos, la Patria de todos los argentinos", finaliza el video que posteó el Presidente de la Nación.