Villa no entrenó y es el único cambio en el esquema de Almirón

Foto: Maximiliano Luna.

Preocupación por los lesionados

Foto: Fernando Gens.

, entrenador de Boca Juniors, paró este jueves un equipo sin variantes respecto del que viene de empatar con Rosario Central de visitante,, de cara al partido del sábado ante Racing en la Bombonera, por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El DT puso en cancha esta formación: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo "Pol" Fernandez, Alan Varela y Cristian Medina; Óscar Romero, Miguel Merentiel y Martín Payero.Ese equipo,, sería el mismo que empató 2-2 ante el "canalla" en Rosario y el once que Almirón pensaría para ir a Chile a jugar ante Colo Colo, el miércoles próximo.Almirón dispuso que este equipo hiciera un ejercicio táctico durante casi una hora y luego hicieron fútbol durante 10 minutos contra los suplentes, que alinearon a Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Diego "Pulpo" González, Esteban Rolón y Ezequiel Fernández; Rodrigo Montes, Luis Vázquez y Nicolás Orsini.En la última práctica de la semana, el técnico trabajará este viernes y se verá si dispone de alguna otra variante, ya que el sábado pasado en otro contexto hizo cuatro cambios, con respecto a la practica anterior. En esta ocasión, seguramente el once "xeneize" será el que Almirón paró este jueves.Villa, quien para el cuerpo técnico es titular, afronta la etapa final del juicio que tiene por lesiones agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas coactivas -por parte de su expareja Daniela Cortés- en el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.Con permiso de la jueza de la causa, Claudia Dávalos, el futbolista colombiano estuvo presente en forma virtual, desde el predio de Ezeiza, en otra audiencia realizada en los tribunales de Lomas de Zamora.Si Boca va con el equipo que paró hoy el DT para jugar ante la "Academia", el entrenador arriesgará a "Pol" Fernández y Varela: ambos tienen cuatro amonestaciones y de sumar una más no podrían estar ante River en el superclásico que se jugará el domingo 7 de mayo en el estadio Más Monumental.El otro tema que preocupa en el "mundo Boca" es el de los lesionados, ya que hubo cinco futbolistas desgarrados en los últimos 16 días. Luca Langoni sería el único que tendría la posibilidad de ser convocado el miércoles por el partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores, y estaría en el banco de suplentes ante River.Los que se sumaron esta semana a la lista de lesionados son Norberto Briasco, quien tiene un desgarro grado 2 en el cuádriceps de su pierna izquierda y estará parado veinte días.El otro fue el juvenil Tomás Díaz, hijo del exfutbolista Daniel "Cata" Díaz, quien en la práctica del miércoles se rompió el tendón de Aquiles en la pierna izquierda y anoche fue intervenido quirúrgicamente. La recuperación le demandará entre tres y cuatro meses.Tomás Díaz, de 21 años, y Bruno Cenci (categoría 2003), fueron subidos a primera por Jorge Almirón justo en esta semana.En cuanto al resto de los lesionados, Darío Benedetto sigue recuperándose de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho; Juan Ramírez, con la misma lesión pero en el bíceps femoral izquierdo; y el paraguayo Bruno Valdez -también desgarrado en el bíceps femoral izquierdo- están descartados para el superclásico.Frank Fabra, con un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, será evaluado en la próxima semana para ver si puede estar convocado ante los dirigidos por Martín Demichelis.En cuanto al capitán Marcos Rojo, quien fue operado en octubre del año pasado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, podría a empezar -entre el domingo y el lunes próximos- a practicar con sus compañeros, pero se calcula que estará para jugar recién en junio.Para el partido del próximo sábado ante Racing, la comisión directiva boquense volvió a determinar un filtro para sus socios, que es haber estado en 18 de los últimos 21 encuentros disputados de local. Aquellos que no cumplan con ese requisito tendrán que entrar al sitio SoySocio.com para poder reservar su lugar en las tribunas generales.El plantel "xeneize" volverá a entrenar mañana en el predio de Ezeiza y por la tarde los jugadores convocados quedarán concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat.