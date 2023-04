Un "veterano" autor de once años lleva todos sus libros a la Feria

Ismael Barsotti, un autor de once años. /Foto: gentileza Lobos 24.

Su primera obra.

TIENE 10 AÑOS Y ESCRIBIÓ UN LIBRO DE CUENTOS DE TERROR Y FÚTBOL: "NO HAY LIBROS MALOS"

Ismael Barzotti y Martínez es un apasionado por la lectura. A sus ocho años publicó “Cuentos de terror, fútbol y etcétera”, el libro que emocionó a Víctor Hugo Morales.https://t.co/a0uskp2b1J — Radio AM 750 (@AM750) May 10, 2022

Un cuento para niños de jardín de infantes.

La novela que cuenta una guerra de cuises y perros.

Probablemente su presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires constituye un récord. Pero a él eso no le importa. Solo quiere escribir y contar las historias que se le ocurren.: uno de historias para adultos, cinco de cuentos para niños y su muy reciente novela.El detalle que puede asombrar al lector y a los que recorran los pasillos de la muestra de Palermo es queCuenta el joven autor que comenzó a leer y escribir a los tres, pero a los seis un maestro de arte descubrió que atesoraba varios cuentos. Entonces ese profe pactó con su alumno que si editaba un libro él lo ilustraría. El resultado fue, una serie de historias con delicadas acuarelas en cada página.“Siempre me gustó mucho leer, así que empecé a inventarme las historias que me gustaban”, le cuenta Ismael a Télam antes de sumarse a su entrenamiento de fútbol en la ciudad de(su mamá, su papá, su abuela y su perra Papafrita).Desde aquella primera historia Ismael, que, especialmente de su “Casa tomada” y cuenta leyendas grecorromanas en un programa de laescribió cinco más para chicos que él mismo ilustró y su primera novela que él mismo ilustró con una aplicación que le permitió hacer dibujos en 3D.“'La guerra de cuis' no se sitúa en la actualidad, sino en la época medieval, donde hay caballeros y armaduras. Se me ocurrió mientras miraba a mi perra pelear contra un cuis en el fondo de mi casa. Como la historia se repetía, yo a veces estaba de parte de la perra y otras del cuis, para equilibrar, y puse en palabras esta lucha por el territorio en mi libro”, adelanta Ismael y promete trasladar la pelea de los cuises a otras épocas y convertirla en una saga.Pero no todo es escritura en la vida de Ismael,Con semejante actividad, no extraña entonces que esta semanael Concejo Deliberante lo declaró Personaje Destacado de la Cultura de Lobos.“Mis amigos del cole y de fútbol se sorprendieron cuando supieron que había escrito un libro. Muchos los leyeron y les gustó, por eso esperan los que siguen”. Precisamente ellos estarán haciéndole hinchada en la Feria en la que estará acompañado por Victor Hugo, a quien emocionó cuando le llevó de regalo su primer libro de cuentos. “que no me sorprende por el modo en que construyó sus libros”, reseñó el locutor tras leer las obras del chico de Lobos. “Quiero mucho a todos mis libros pero me asombro de cómo cambió mi estilo desde el primero de cuentos hasta esa novela”, responde Ismael con la misma modestia con que esperará a sus lectores en la Feria.