Infectólogos destacaron la eficacia de la vacuna contra el dengue que aprobó la Anmat

Foto: Marcelo Ochoa.

Foto: Analía Garelli.

La situación epidemiológica

La vacuna contra el dengue del laboratorio japonés Takeda aprobada por la Anmat tiene una eficacia "muy buena" frente a los cuatro serotipos de la enfermedad, destacaron hoy infectólogos consultados por Télam, quienes también remarcaron que se trata de "una herramienta más" de prevención y recordaron la importancia de usar repelentes, desmalezar y evitar la acumulación de agua en recipientes."La vacuna frente al dengue, Qdenga, del laboratorio japonés Takeda protege contra los cuatro serotipos de dengue", aseguró el médico infectólogo"El virus atenuado 'original' con el que se diseñó la vacuna es el virus del dengue tipo 2 (DENV-2), pero al mismo se le añadieron genéticamente ADN de los otros tres serotipos y es por eso que la eficacia es muy buena frente a los cuatro y es excelente frente al 2", explicó el miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y exdirector del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).En un estudio clínico que incluyó a más de 20 mil participantes, durante 4,5 años, la vacuna demostró reducir un 84% las hospitalizaciones por dengue y un 61% los casos de dengue sintomático, según indicó un comunicado del laboratorio.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés para las personas mayores de 4 años , hayan cursado o no previamente la enfermedad, luego de la evaluación de toda la evidencia disponible.El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que el laboratorio comenzará el proceso productivo para enviar el primer lote y se prevé que la vacuna estará disponible en el país para mediados de la primavera.De esta forma,Luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y recientemente fue avalada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa).La forma de administración de esta vacuna es de dos dosis que deben ser aplicadas con un intervalo de tres meses."Como cualquier vacuna,", señaló Farina.Además, dijo que pueden vacunarse las personas de 4 a 65 años porque a partir de los 65, en distintos estudios aparece "lo que se llama la inmunosenescencia, que es donde baja la respuesta inmune frente al estímulo de las vacunas y la respuesta puede ser menor"., sostuvo Farina.Respecto a si la vacuna tiene contraindicaciones para algún grupo de población, el médico indicó quePor su parte,, médico infectólogo del Hospital Muñiz y expresidente de la SADI, señaló que la reciente aprobación es una "buena noticia" y aseguró que la vacuna es una "herramienta poderosa para una enfermedad que este año nos castigó bastante".Sin embargo, advirtió queSobre esto, consideró que una estrategia adecuada sería sectorizar por áreas geográficas. "No tendría sentido vacunar en Santa Cruz o en Chubut, que son zonas que no tienen dengue o tienen una muy baja incidencia por razones climáticas y tal vez, por ejemplo, Tucumán y Salta deberían ser incluidas en el plan".En la misma línea, Farina indicó que, "que ronda los 75 dólares las dos dosis en Indonesia y los 240 dólares en el sector privado en Alemania, así que habrá que ver esa cuestión en base a distintos acuerdos con el laboratorio proveedor para lograr que esté al menor precio posible y poder realizar una campaña de vacunación eficaz".Por otro lado, De Vedia destacó que "otra cosa importante es que".Además, enfatizó que para otras enfermedades que transmite el mosquito, como el zika y el chikungunya, no hay vacuna, por lo que "no tenemos que olvidar todas las medidas que se difunden".En ese sentido, subrayó que "en esta epidemia tenemos que seguir con los parámetros que estuvimos trabajando hasta ahora. Además, todavía nos quedan un par de semanas con la existencia de casos".Hasta la semana epidemiológica 15 de 2023, es decir hasta el 15 de abril, se notificaron en el país 56.324 casos de dengue, de los cuales 51.637 adquirieron la infección en la Argentina.Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en 15 jurisdicciones correspondientes a cuatro regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco); región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero; Tucumán) y la provincia de San Luis en la región Cuyo.Por último, De Vedia expresó que de cara a la posible distribución de las vacunas para fin de año "tenemos tiempo para que los expertos del ministerio se reúnan y discutan con las sociedades científicas, con los distintos ministros, con los médicos y epidemiólogos para encontrar cuál es la mejor manera de aprovechar esta herramienta sin descuidar las otras".