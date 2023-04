Lammens: "El Previaje 4 generará más de 90 mil millones de pesos"

"Más de 75 mil turistas van a estar visitando Salta en temporada baja con el Previaje", adelantó Lammens / Foto: Ministerio de Turismo.

Vinimos a #Salta, la provincia más elegida en la cuarta edición de #PreViaje. 👏🏼



Con el gobernador @GustavoSaenzOK, anunciamos el vuelo Lima-Salta que será operado por #LATAM haciendo de esta provincia la puerta de entrada de turistas internacionales al norte de nuestro país. pic.twitter.com/zR5NE5lsYX — Matías Lammens (@MatiasLammens) April 27, 2023

"es un programa que de alguna forma nos contiene a todos en la visión política del movimiento de la actividad y la generación de empleo, y es lo que las provincias necesitamos" Mario Peña

Desde diciembre, habrá un nuevo vuelo de Latam que unirá Salta con Lima / Foto: Ministerio de Turismo.

Un nuevo vuelo Lima-Salta

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció que Salta fue el destino más elegido en el flamante Previaje 4, que en todo el país tendrá un impacto económico directo e indirecto estimado por encima de los 90 mil millones de pesos."Salta es el destino más elegido del Previaje 4, para mayo y junio", expresó el ministro y agregó que de esta manera "podemos decir que Salta no va a tener temporada baja".El funcionario nacional formuló estas afirmaciones en una, en la sede gubernamental de la provincia, donde indicó: "Vamos a esperar los números finales pero por ahí tengamos los mejores mayo y junio de la historia y eso para nosotros es una gran noticia"."No es una casualidad que Salta sea el primer destino en este Previaje 4, sino que es fruto de un trabajo enorme que ha hecho este equipo del gobernador Gustavo Sáenz y Mario Peña, junto con el sector privado", explicó Lammens.Luego, afirmó:"Ojalá que Previaje continúe el año que viene, sea cual fuere el Gobierno que asuma el 10 de diciembre", expresó Lammens al sostener que "es un programa que ha superado la grieta y es reconocido por oficialistas y opositores, pero sobre todo por la gente. Más de 7 millones de argentinos van a haber usado Previaje cuando termine esta edición, con un nivel de satisfacción enorme".Sobre el impacto económico calculado para esta edición, aseguró que "lo estimamos por arriba de 60 mil millones de pesos, solamente en términos de compra y gasto del Previaje, o sea que cuando se hacen los cálculos de gastos directos e indirectos, vamos a estar".Asimismo, destacó "el gran incentivo a la formalización" que genera este plan a productores de economías regionales y elEn tanto, resaltó que, porque los grandes centros urbanos emiten turistas para el interior del país"."El Previaje fue diseñado y pensado para sostener a un sector que para nosotros es uno de los más importantes de la economía argentina, desde todo punto de vista, porquey tiene una representación territorial muy capilar", dijo.Lammens recordó que "cuando lanzamos el Previaje no podíamos salir de casa, por la pandemia, y nosotros estábamos viendo viajes a futuro, generando expectativas, y eso lo, a las empresas a abrir, a los operadores a atender los teléfonos, y a los hoteles a tomar reservas"."En ese momento fue revolucionario. Fuimos felicitados como argentinos en todo el mundo. Y después teníamos que sostener un programa que había sido tan exitoso y había que hacerlo con una precisión quirúrgica para no tener temporada baja", apuntó.En este sentido, Lammens sostuvo que "lo hicimos el año pasado: en octubre y noviembre funcionó muy bien" y acotó que "este Previaje va a tener un impacto enorme en todo el país, pero especialmente en Salta".Respecto de la situación salteña en particular, indicó que se estima que tendráy calculó que se ubicará también "por arriba de los 10 mil millones de pesos entre compras directas e indirectas"."Más de 75 mil turistas van a estar visitando Salta en temporada baja con el Previaje", adelantó.Por otro lado, apuntó que "casi el 60% del Previaje se comercializó a través de agencias de viaje, y es un número que supera las ediciones anteriores, que siempre orillaron el 50%, lo que no nos sorprende porque las agencias vienen trabajando muy bien con este programa"."La enorme mayoría de las compras del Previaje se concentró en, que era lo que preveíamos, con un porcentaje muy bajo de hoteles cinco estrellas, lo que también es una buena señal", manifestó Lammens.Durante la conferencia de prensa, el ministro se refirió al nuevo vuelo de Latam, que desde diciembre unirá Salta con Lima, y a, en el marco de los programas nacionales 50 Destinos y Ruta Natural.Lammens saludó a los agentes de viaje en su día y agradeció el acompañamiento del sector privado "durante estos tres años y medio", en los que "sorteamos los momentos más difíciles de la historia" de la actividad.Por su parte, el ministro salteño Peña consideró que Previaje "es un programa que de alguna forma nos contiene a todos en la visión política del movimiento de la actividad y la generación de empleo, y es lo que las provincias necesitamos" y agregó que