Cine argentino: Darín, Francella, Suar, ¿y después?

Las 20 películas argentinas más vistas de los últimos 20 años

"Relatos salvajes" VER VIDEO

"El secreto de sus ojos" VER VIDEO

La película nacional más vista de 2022 fue, protagonizada por, con 1.150.000 espectadores; y el otro gran éxito comercial fue, de y con, que convocó a 810.000 personas. En los primeros cuatro meses de este 2023 el film más popular es, thriller conque en tres semanas ya vendió casi 400.000 entradas. Puede que en algunos años el orden sea distinto, pero los concreto es que desde hace un cuarto de siglo prácticamente todos los films argentinos más taquilleros tienen a Darín, Francella o Suar al frente del elenco.Si se analizan lasque pasaron el millón de espectadores en los últimos 20 años (nos concentramos en las que tienen intérpretes de carne y hueso, ya que también lo lograron dos films de animación como), encontramos queY una más, la ganadora del Oscar “El secreto de sus ojos”, que tuvo a Darín y Francella juntos. O sea, 16 con alguno/s de ellos tres sobre ese total de 18., en ese sentido, fueron(2017), comedia de Ariel Winograd con Diego Peretti (un actor que alterna grandes éxitos con otros con una convocatoria más limitada), que cortó 1.675.000 tickets; y(2018), de Luis Ortega, que vendió 1.335.000 localidades con un elenco encabezado por figuras más jóvenes: Lorenzo Ferro, Chino Darín y Peter Lanzani.Este fenómeno tiene dos patas para el análisis: la primera,, pero también una segunda que surge a modo de pregunta: ¿por qué no se actualiza o al menos se amplía el star system argentino?Las tres superestrellas del cine nacional son varones con mucha experiencia, mientras que los que vendrían luego también son de esa generaciónPara encontrar una camada sub-40 hay que ir hasta Martín Piroyanski (37), Peter Lanzani (32) y dos de los hijos que ya han demostrado tener méritos propios:Lanzani, por ejemplo, se ha lucido en populares series comoy en películas que funcionaron bien en taquilla como “4x4” y la mencionada “El Ángel”, pero todavía tendrá que demostrar que solo con su nombre al frente de un elenco alcanza como para garantizar un éxito comercial.Por el lado de las mujeres, hay figuras de enorme popularidad como(la biopicfue vista en 2016 por 915.000 personas), pero su presencia no siempre asegura una repercusión masiva (“Las Rojas” solo vendó 15.000 entradas el año pasado). Otro caso interesante es el de, quien en 2016 encabezó con Piroyansky la comedia “Permitidos” con un resultado comercial digno pero no espectacular: 340.000 espectadores.¿Por qué al cine argentino le cuesta consolidar una generación joven como sí ocurre en Hollywood (Timothée Chalamet, Zendaya, Tom Holland, Anya Taylor-Joy, Austin Butler, Millie Bobby Brown, Harry Styles, Sophie Turner) y en muchos otros países? Quien más hizo por el recambio a nivel local fue alguien que, paradójicamente, reinó durante muchos años en la televisión:En efecto, por sus tiras pasaron -entre muchos otros-Varios ya tienen carreras consolidadas y otros que no mencionaremos entraron en el olvido. Más allá de las muy diversas trayectorias de aquellas figuras juveniles, lo cierto es que todavía no se ha generado un nuevo star-system con vuelo propio.Así, el cine argentino industrial tiene que contentarse por el momento con sus pocas grandes figuras, que para colmo cada vez son más codiciadas por los gigantes del streaming. Cabe recordar queHace pocas horas se confirmó que Ricardo Darín interpretará a Juan Salvo, protagonista de. Si, como se prevé, la serie dirigida por Bruno Stagnaro para Netflix a partir de la mítica historieta de ciencia ficción creada por Germán Oesterheld y Francisco Solano López tendrá dos temporadas, el cine nacional perdería a su máxima estrella por muchos meses, agigantando así su dependencia de Francella y Suar como para seguir convocando a un público masivo.(2014), de Damián Szifron, con Darín: 3.945.000 espectadores(2015), de Pablo Trapero, con Francella: 2.610.000(2009), de Juan José Campanella, con Darín y Francella: 2.470.000(2013), de Juan José Campanella: 2.115.000 (animación)(2020), de Ariel Winograd, con Francella: 2.030.000(2016), de Juan Taratuto, con Suar: 1.985.000(2004), de José Luis Massa: 1.895.000 (animación)(2019), de Sebastián Borensztein, con Darín: 1.785.000(2013), de Marcos Carnevale, con Francella: 1.705.000(2017), de Ariel Winograd: 1.675.000(2005), de Rodolfo Ledo, con Francella: 1.530.000(2008), de Juan Taratuto, con Suar: 1.410.000(2018), de Luis Ortega: 1.335.000(2022), de Santiago Mitre, con Darín: 1.150.000(2006), de Rodolfo Ledo, con Francella: 1.095.000(2017), de Marcos Carnevale, con Suar: 1.065.000(2013), de Hernán Goldfrid, con Darín: 1.030.000(2004), de Juan José Campanella, con Darín: 1.025.000(2012), de Diego Kaplan, con Suar: 1.005.000(2013), de Patxi Amezcua, con Darín: 960.000