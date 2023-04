Los salarios registrados mejoraron 1,5% en el primer trimestre respecto de la inflación

El índice de marzo indica que los salarios aumentaron 9,8%, contra una inflación promedio en el mes de 7,7%. / Foto: Pablo Añeli.

Los trabajadores no registrados

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) registró una, según difundió este jueves el Ministerio de Economía."Los salarios registraron un alza del 23,5% ante una inflación promedio del 21,7 en los tres primeros meses del año", informó el Palacio de Hacienda.La remuneración promedio sujeta a los aportes en el Sistema Integrado de Previsión Social (SIPA) que se encuentran en relación de dependencia y fueron declarados en los últimos 13 meses, es un índice elaborado por el Ministerio de Trabajo.El índice deindica queSegún el Ripte, elregistrado durante marzo fue de $ 239.882,73, señala por su parte el informe del Ministerio de Trabajo.Este registro no incluye a los trabajadores no registrados, que durante el año pasado, según el Indec, quedaron atrasados respecto de la inflación. El año pasado,, con una marcada diferencia entre la evolución de los ingresos registrados (públicos y privados) y los que se encuentran en la informalidad.De hecho, los salarios registrados públicos y privados registraron una, respectivamente, mientras los no registrados se ubicaron en torno del 65,4%, con una inflación anual del 94,8%.