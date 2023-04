El yuan chino, ¿munición de alto calibre?

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

Foto: Prensa Ministerio de Defensa

Un pequeño busto de bronce sobre otro modesto pilar de piedra se levanta en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires para convertirse en el único busto que homenajea en el país a Ho Chi Minh, el máximo dirigente político y caudillo nacional de Vietnam. Fue a ese lugar, en el barrio de Coghlan, la Plaza República Socialista de Vietnam, que se dirigió en el vértigo del cuerpo ceremonial de motociclistas de la Policía Federal, el presidente de la Asamblea Nacional del país sud asiático,de visita oficial en el país para rendirle homenaje. Pese a la mezcla de bloqueo ideológico y frivolidad que impide valorar las relaciones exteriores plurales a la prensa hegemónica, el hecho pudo atravesar algunas barreras. Ello logró que también estuviera presente en cierta parte de la información nacional que, junto a la autoridad legislativa vietnamita, había estado en el país el vice ministro de Defensa de aquel país el coronel general Pham Hoai Nam.Ocurrió que Vuong Ding Hue se entrevistó con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau. Pero, por su parte, el coronel generalse dirigió al edificio Libertador donde sostuvo una reunión con su par argentino, el secretario de Relaciones Internacionales para la Defensa,, luego de que el titular de la cartera,, se sacara una foto con el visitante para hacer más notoria la visita.La reunión entre los ministerios, realizada cincuenta años después que la Argentina del presidente Héctor Cámpora reconociera al gobierno vietnamita de Hanoi un par de años antes de la catastrófica derrota norteamericana en Saigón, comprendió de la parte argentina, además de Cafiero que la encabezó, la participación de, el sub-secretario de Investigación Científica y Política Industrial.En lo formal discutieron el “Memoradum de entendimiento en el campo de la cooperación en Defensa entre los ministerios de Argentina y Vietnam”.Fue en 2018 cuando el gobierno nacional realizó la propuesta al gobierno sud asiático, que fue contestada en 2022 con algunas correcciones y ahora la Argentina, a su turno le propondrá a su par algunos cambios.Pero además de esta visita de alto contenido político y simbólico, en los mismos días, Taiana daba un marco significativo al diálogo sostenido con Xu Hongyu, vicepresidente de, la estratégica empresa de productos para la defensa de la República Popular China.En esta más que simbólica reunión, se discutió la provisión de muy diversos elementos para el equipamiento del Ejército argentino. Entre ellos: telas especiales, avíos para uniformes, suministro de municiones y modernización de vehículos blindados a rueda. Estos últimos están ubicados en Toay (La Pampa), en dependencias de la X Brigada de Infantería, destinados a la Fuerza Binacional Conjunta de Paz con Chile “Cruz del Sur”. Se trata de los Vehículos de Combate a Rueda (VCBR) 6 x 6 Norinco WM Z-551B1.Junto a esta importante iniciativa, se destacó la llegada en los próximos meses del equipamiento de municiones y también, no menos importante que el(Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Defensa), que depende del Ministerio, pueda homologar la provisión de munición moderna y de alto calibre para que, en palabras de la Defensa argentina, “pueda ser utilizada por todo el MERCOSUR”.Por último, la múltiple empresa de defensa china considerará la proposición argentina de colaborar en la recuperación y desarrollo de la fábrica FANAZUL, que fuera cerrada por el gobierno macrista y reabierta por el actual.Los episodios comentados coincidieron con la información proporcionada por el Ministerio de Economía de la facilidad otorgada por el gobierno de Beijing al de Buenos Aires para reemplazar al dólar por el yuan en el pago de determinadas compras argentinas al país que es el principal adquiriente de soja nacional.Es inevitable conectar este anuncio con las públicas propuestas del presidente brasileñode iniciar un proceso de reemplazo del dólar norteamericano por las monedas nacionales en los intercambios bilaterales.Si se piensa que, en el mediano plazo, esta medida se pudiera extender, ¿porqué la Argentina no se colocaría en la posición de pagar con yuanes la adquisición de aviones de caza chinos? Podría ser una, para que la Argentina compre a Estados Unidos esas naves, sin que les importe a dichos voceros el hecho de que Washington ejerce el liderazgo de la OTAN, la alianza militar del ocupante de las Malvinas y adversario estratégico nacional en el Atlántico Sur.Las posibilidades para la Defensa no están totalmente limitadas para la Argentina. En estos días pareció hacerse más verosímil en éste, como en otros planos, el viejo adagio latino: ”Ex Oriente fiat lux” es decir “De Oriente viene la luz”.