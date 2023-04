Leupolz: "Las jugadoras siempre han tenido que elegir entre ser madres o jugar al fútbol"

Leupolz aseguró que si bien ella recibió un "apoyo" de parte del club, "muchas jugadoras no están en esa misma posición" / Foto: IG @melanie_leupolz

La futbolista alemana Melanie Leupolz, jugadora de Chelsea de Inglaterra, quien está por volver a las canchas después de haber sido mamá, aseguró que si bien ella recibió un "muy buen apoyo" de parte del club durante el embarazo y luego del parto, "muchas jugadoras no están en esa misma posición", con lo cual bregó por "reglas uniformes" para todas., afirmó Leupolz en declaraciones formuladas a la revista Sports Illustrated de Alemania.Allí, agregó: "Hasta ahora, las jugadoras siempre han tenido que elegir entre tener hijos o jugar al fútbol. Por lo tanto, muchas han optado por terminar sus carreras, y no por razones deportivas, sino porque todo a su alrededor no encajaba".La mediocampista de 29 años opinó que esto no pasa sólo en el fútbol, ​​sino también en la sociedad en general:, sostuvo.Para Melanie Leupolz,. "Sería una pena si las jugadoras simplemente fueran eliminadas por eso. Debería haber reglas uniformes. Recibí un muy buen apoyo del Chelsea durante mi embarazo, pero todo sucedió voluntariamente. Tengo suerte de que buenas personas estén involucradas en las posiciones cruciales. pero muchas jugadoras no están en esa posición".La entrenadora de Chelsea,. "Si un jugador se rompe un ligamento cruzado anterior, hacés todo lo posible para volver a la cancha en 9 a 12 meses. Deberíamos hacer exactamente lo mismo con una mujer que tiene un bebé, pero no lo hacemos", explicó Hayes a Sky Sports.(Emma Brockwell) que la ayudó durante todo el embarazo y cuando quiso volver a entrenar. "Hice deporte a un alto nivel hasta el final de mi embarazo, pero todo el trabajo con ella resultó todavía más útil cuando di a luz (en octubre) y quería volver", contó Melanie.La alemana vio que su caso era completamente distinto al de Sara Bjork Gunnarsdottir, ex Olympique de Lyon: "Escuché la historia de Sara, ella no recibió ningún apoyo.".Hace unos meses, la ex futbolista de Lyon. La FIFA ordenó al Lyon pagar el salario completo de Gunnarsdottir de más de 82.000 euros más intereses. La mediocampista, que ahora juega para la Juventus, dijo que sólo recibió "un pequeño porcentaje de seguridad social" mientras estuvo en Lyon.En 2021, la FIFA introdujo una serie deque querían ser madres: un embarazo sin preocupaciones financieras, pago de licencia por maternidad, derecho a volver a jugar y derecho a alimentar a sus bebés libremente.La alemana Leupolz, que jugó para el SC Freiburg y el FC Bayern Munich en la Bundesliga de su país,, que se realizará entre el 20 de julio y el 20 de agosto de este año. "No quiero forzar nada, pero si estoy lo suficientemente en forma y puedo ayudar a la selección alemana, eso me haría feliz. Creo que tenemos una buena oportunidad en el Mundial para jugar por el título. Pero, por ahora, mi enfoque está en el Chelsea", sostuvo.