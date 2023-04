El intendente de Comodoro Rivadavia encabezará la fórmula del FdT en Chubut

Juan Pablo Luque encabezará la formula del Frente de Todos. Foto Archivo.

El intendente de Comodoro Rivadavia,y ex intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, quien confirmó, a través de un mensaje publicado en las redes sociales, la composición del binomio que representará al peronismo en los próximos comicios provinciales.Sastre ratificó de esta forma el acuerdo político concretado en el FdT chubutense, por el cual declina además su postulación como mandatario provincial en "beneficio de garantizar el triunfo electoral" para la coalición.confirmando la fórmula Juan Pablo Luque-Ricardo Sastre.En el mismo mensaje ratificó que su hermano (gemelo) y actual intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, irá por la reelección en esa ciudad de la costa atlántica provincial.Al anunciar que declina su candidatura a la gobernación, Ricardo Sastre reconoce que "es un anhelo personal transmitido públicamente que quiero ser gobernador de la provincia, pero es bueno que prioricemos el bienestar del conjunto en procura de garantizar un resultado".provinciales con los comicios nacionales, algo que aún no fue anunciado por el gobierno que encabeza Mariano Arcioni.También resta saber qué mecanismo se empleará para definir candidaturas para los comicios locales, ya que en Chubut se eliminaron las primarias abiertas simultáneas y Obligatorias (PASO).En tanto que Juntos por el Cambio (JxC), que viene de ganar la reciente elección realizada en Trelew, no se anunció sobre la fórmula que presentará para competir por la gobernación.y referente chubutense del PRO, Ignacio Torres, quien mantiene negociaciones al respecto con el intendente de Rawson y presidente de la UCR local, Damián Biss.