Wado De Pedro: "No hay federalismo si no hay trabajo en cada rincón de la Argentina”

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, consideró que el país tiene "mucho futuro de la mano del turismo” y afirmó que "no hay federalismo si no hay trabajo en cada uno de los rincones de la Argentina”, al participar en Bariloche de la cena por el 80° aniversario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG).Según fuentes oficiales,, que se llevó a cabo en la ciudad de Bariloche.“Como ministro del Interior pude recorrer y analizar cada matriz productiva en cada una de las provincias y siempre encontré al turismo en los pueblos y en las grandes ciudades. Por eso aporté siempre desde mi lugar, con un perfil un poco más productivista, basado en el trabajo porque considero que no hay federalismo sin trabajo”, prosiguió.Durante esta actividad celebrada en el Hotel Llao Llao, y del que también participaron el ministro de Economía de Río Negro, Luis Vaisberg, y el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Fernando Desbots, el ministro le pidió a los participante que cuenten con él "para potenciar la actividad"."Cuenten conmigo como ministro del Interior para ayudar a hacer las obras de infraestructura que necesitamos en la Argentina federal para que cada destino turístico se pueda potenciar, pueda generar trabajo, felicidad, arraigo y más unidad para todos los argentinos y las argentinas”, añadió.Para finalizar, el funcionario nacional destacó ““Es un ejemplo a tener en cuenta en el resto de las actividades económicas en Argentina”, cerró de Pedro.Por su parte, Carreras también destacó el trabajo realizado en la pandemia “más allá de las identidades, las diferencias políticas o partidarias” para “construir una respuesta para la sociedad cuando la sociedad golpeaba desesperada la puerta buscando una solución colectiva”.Además, destacó las leyes que se trabajaron para proteger el sector, “leyes que fomentan la agilidad y que generan infraestructura pública para el sector del turismo, para el sector hotelero”.“Nuestra provincia requería decisiones para generar la infraestructura necesaria y lo hemos hecho también, junto al Estado Nacional”, cerró la gobernadora de Río Negro.Desde sus inicios, la Asociación Empresarial Hotelera y Gastronómica de Bariloche fue constituida con el objeto de “representar, defender, gestionar y promocionar los intereses de sus asociados, así como el desarrollo del sector que representa”.