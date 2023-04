Denuncian el "asalto de agentes económicos poderosos" a las reservas

El documento señala que el actual equipo económico "se encontró con un Banco Central débil" / Foto: Archivo.

El documento advierte que el asalto contra las reservas del BCRA "desestabiliza gobiernos y hace peligrar al sistema democrático"

El exsecrtario de Comercio Interior, Roberto Feletti, coordinó al grupo de economistas que elaboraron el estudio / Foto: Archivo.

Los economistas proponen "fortalecer el Estado en su capacidad de regular la oferta de divisas" / Foto: Archivo.

Fortalecer el Banco Central

Los economistas señalaron "un drenaje de divisas por pago de deudas de empresas privadas con el exterior por U$S 5.700 millones"

El ministro de Economía, Sergio Massa, abordó con representantes de la CGT y de los movimientos sociales las maniobras especulativas generadas en el mercado cambiario / Foto: Archivo.

Un equipo de economistas del oficialista Frente de Todos (FdT), coordinado por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reclamó este juevesante el permanente asalto que realizan los agentes económicos más poderosos contra las reservas del BCRA (Banco Central), que a su juicio "desestabiliza gobiernos y hace peligrar al sistema democrático".Los economistas criticaron la gestión del expresidente Mauricio Macri por haber agotado "la capacidad de endeudamiento del Estado con el mercado financiero internacional" y también, sin mencionarlo, al exministro de Economía, Martín Guzmán, por su "fallida reestructuración de la deuda pública" y por haber dejado al actual equipo económico "un Banco Central débil en cuanto a acumulación de reservas internacionales".Puntualizaron en su informe que "las dificultades que encuentra la economía argentina para alcanzar una situación de relativo pleno empleo, y en la ausencia de una integración de producción nacional de los bienes que la economía puede ofrecer a ese mercado interno".El documento coordinado por Feletti contó con la participación del exsubsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior, Antonio Mezmezian; el exdirector nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía, Horacio Rovelli; Érica Pinto, Fabiola Vela Velázquez, Diego Perrella, Diego Rozengardt, Graciela Tilca y Delfina Salerno."Fortalecer el Estado en su capacidad de regular la oferta de divisas y su aplicación,", aseguraron, para agregar que "el permanente asalto que realizan los agentes económicos más poderosos contra las reservas del BCRA es el que desestabiliza gobiernos y hace peligrar al sistema democrático".El documento señala que "el actual equipo económico, que asumió a mediados del año pasado, se encontró con un Banco Central débil en cuanto a acumulación de reservas internacionales y un singular agotamiento de las fuentes de oferta de divisas para acometer la recomposición del nivel de reservas".En un repaso de la administración anterior, remarcaron que "durante el Gobierno de Macri se agotó la capacidad de endeudamiento del Estado con el mercado financiero internacional, liquidando en el curso de una gestión las fuentes de fondos financieros privadas y multilaterales"."Posteriormente, durante el Gobierno del Frente de Todos, el bienio 2020-2022 tuvo abultados excedentes de la balanza comercial que tampoco favorecieron una acumulación relevante de reservas", indicaron, en una crítica a lo que consideraron "la ausencia de una precisa administración del sector externo durante el Gobierno del FdT".Esa falencia, aseveraron, "permitióy el exceso de importaciones con acceso al mercado oficial de cambios, que derivó en una fuerte acumulación de stock de las grandes empresas, cifra que en el 2022 alcanzó su máximo estimado en U$S 11.300 millones"."Eso explica la debilidad del sector externo argentino a pesar de haber producido un fuerte desendeudamiento de su sector público con el exterior en la década 2005- 2015, y de contar con potentes excedentes de su balanza comercial en el bienio 2020-2021", completaron.Los economistas fustigaron al sector privado por "la apropiación indiscriminada de la oferta de divisas que llevó adelante" entre 2016 y 2022, que ", porque colocó a la economía sistemáticamente al borde de una crisis externa".Por otra parte, plantearon que "la reestructuración de deuda concretada en el 2020 no produjo los resultados esperados en cuanto a una disminución del riesgo país y el consecuente flujo de divisas positivo de carácter financiero" y que, además de esa "fallida reestructuración", el acuerdo con el FMI "no despejó interrogantes sobre la solvencia externa de la economía argentina".